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ТАСС

Yomiuri: Токио будет обучать украинских саперов и передаст Киеву миноискатели

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Военнослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Подготовку украинских специалистов Япония планирует проводить совместно с Камбоджей

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в разминировании, организовав обучение саперов и предоставив оборудования для поиска мин. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Подготовку украинских саперов Япония планирует проводить совместно с Камбоджей, имеющей богатый опыт в этой области. Сначала планируется пригласить украинских специалистов в Пномпень, а потом, ориентировочно в апреле, Камбоджа и Япония намерены направить группу экспертов в Польшу, где продолжится подготовка. В Пномпень на обучение могут быть приглашены 15 человек. Кроме того, весной Япония планирует передать Украине миноискатели.

В Камбодже одной из главных социальных задач правительства является разминирование взрывоопасных предметов и мин, оставшихся в земле после многолетней гражданской войны. Япония оказывает стране помощь в этом.

О планах Камбоджи по оказанию помощи Украине в этой сфере было объявлено в ноябре по итогам встреч премьера Хун Сена с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом США Джо Байденом и главой правительства Канады Джастином Трюдо на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

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Камбоджа
Канада
Польша
США
Украина
Япония
Проекты
Евросоюз
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