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РИА Новости

Источник сообщил об утверждении техзадания по экипировке "Легионер"

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Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве
Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Утверждено техническое задание на работу по российской экипировке "Легионер"

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Техническое задание на научно-исследовательскую работу по российской экипировке "солдата будущего" "Легионер" утверждено, ее планируют завершить к концу 2023 года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Министерство обороны РФ утвердило ТТЗ (тактико-техническое задание – ред.) на НИР (научно-исследовательскую работу – ред.) по боевой экипировке нового поколения "Легионер". Ее планируется завершить к концу 2023 года", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что эта работа станет частью комплексного проекта "Исследование технических путей реализации требований Концепции развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года".

"По итогам НИР будет сформировано техзадание на опытно-конструкторскую работу, в рамках которой и будет создана экипировка "Легионер" собственно "в железе", – пояснил источник.

Что известно о "легионере"

Осенью этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену комплекту "Ратник", получит название "Легионер". При этом соответствующую научно-исследовательскую работу было решено ускорить – ее сроки сократили с трех лет до одного года.

Впоследствии заместитель гендиректора предприятия-участника данного проекта "Армоком" Олег Фаустов рассказал в интервью РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем, оснащенный системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов.

Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армоком
Компании
Минoбороны РФ
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