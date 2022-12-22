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ТАСС

Борисов назвал прогнозируемые убытки Роскосмоса в 2022 году

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Они превысят 50 млрд рублей, сообщил гендиректор госкорпорации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Убытки Роскосмоса по итогам 2021 года составили 31 млрд рублей, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года будут более 50 млрд рублей, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"Сегодня финансово-экономическая ситуация в Роскосмосе говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд [руб.]. С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, - отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг - все усугубилось. Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года - больше 50 млрд рублей", - сказал он.

Глава Роскосмоса пояснил, что основной источник убытков связан с ненадлежащей организацией работы предприятий. "Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок. Причины разные - от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе", - сказал Юрий Борисов.

Говоря о текущем объеме дебиторской задолженности, он отметил, что она снижается. "До разумных пределов, которые устроят и нас, как управленцев, и Минфин, как контролирующий орган, мы сведем ее, наверное, к середине 2024 года", - уточнил гендиректор госкорпорации.

Он подчеркнул, что Роскосмос, как и любое предприятие, имеет цель получить прибыль, поэтому работает над снижением себестоимости, поиском новых заказов, диверсификацией и инновациями. 

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Роскосмос
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