Борисов назвал недостаточными мощности "Сферы" для потребителей на рубеже 2030 года

Гендиректор Роскосмоса сообщил о совместных с частными компаниями планах работы над созданием более серьезной многоспутниковой группировки с привлечением внебюджетных средств

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мощностей многоспутниковой группировки, которая будет создана в России в рамках программы "Сфера", будет недостаточно для потребителей к 2030 году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"Того, что погружено в ФКП (Федеральная космическая программа - прим. ТАСС) и "Сферу", если пролонгировать это на рубеж 2030-го года, явно недостаточно для наших потребителей. И мы будем вместе с частными компаниями, с привлечением внебюджетных средств работать над созданием более серьезной группировки", - заявил Борисов.

По его словам, на рубеже 2025-2026 годов необходимо выпускать 200-250 спутников в год, тогда как на сегодняшний день производится только 15 спутников. "А к 2030 году выйти как минимум на спутник в день. Конечно, в одиночку это сделать тяжело, поэтому усилия коллег из частных компаний могут нам помочь. Мы вместе работаем над виртуальным обликом космической группировки, которая появится к 2030 году", - сказал глава Роскосмоса.

"Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа включает пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения. В общей сложности планируется создать более 600 спутников.

"Скиф-Д", первый аппарат в рамках проекта "Сфера", был выведен на орбиту 22 октября. По данным Роскосмоса, с его помощью будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России.