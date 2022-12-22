В России полностью разработали робота для работы в открытом космосе

Сейчас идет изготовление его макетных образцов, сообщили в НПО "Андроидная техника"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Андроидная техника" полностью разработало робот "Теледроид" и задающее устройство для него. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"На данный момент в рамках проекта "Теледроид" полностью разработан робот и задающее устройство копирующего типа, с помощью которого будет производится управление "Теледроидом", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в НПО, сейчас идет изготовление макетных образцов. Этот этап завершится в четвертом квартале 2023 года. "А уже в начале 2024 года приступим к комплексным испытаниям робота и его сертификации для космического применения", - добавили там.

При этом в пресс-службе пояснили, что создание техники для космоса является длительным процессом, связанным со сложными технологическими операциями, а каждый этап контролируется и верифицируется заказчиком.

В конце марта прошлого года НПО "Андроидная техника" подписало контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Первый опытный образец его научной аппаратуры появился этому году. Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. Работы по созданию робота начались 1 декабря 2020 года.