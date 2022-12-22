Борисов сообщил о планах изменить финансовую модель Роскосмоса

Гендиректор госкорпорации назвал недостаточной нынешнюю производственную модель, которая предполагает выпуск 15 спутников в год

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Финансовая модель Роскосмоса будет изменена под новые цели и задачи. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Будет меняться вся финансовая модель госкорпорации под новые цели и задачи. Федеральная космическая программа как один из базовых источников финансирования тоже будет пересмотрена. Но нельзя постоянно бегать за бюджетом, который всегда ограничен", - заявил Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

Как уточнил глава Роскосмоса, масштаб спутниковой группировки определяет количество и качество таких услуг, как связь, телевещание, ретрансляция, широкополосный доступ в интернет и другие. По его словам, нынешняя производственная модель предполагает выпуск 15 спутников в год.

"Этого недостаточно. Наш основной приоритет - внедрить новую индустриальную модель производства космических аппаратов", - подчеркнул он.

В ноябре Борисов сообщал в интервью ТАСС, что Роскосмос после перехода на серийное производство космических аппаратов планирует изготавливать каждый день по спутнику. Он уточнял, что для этого потребуется коренная перестройка всей отрасли.