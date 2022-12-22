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ТАСС

Борисов: Роскосмос не будет отказываться от создания сверхтяжелой ракеты

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Советская ракета-носитель сверхтяжелого класса Н-1
Советская ракета-носитель сверхтяжелого класса Н-1.
Источник изображения: wikipedia

Гендиректор госкорпорации заявил, что эти работы будут продолжаться, однако сейчас на первой очереди космическая группировка

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" не намерена сворачивать работу по созданию сверхтяжелой ракеты для полета на луну. Об этом в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду, заявил глава предприятия Юрий Борисов.

"Если мы говорим о лунной программе и о полетах в дальний космос, тяжелый носитель абсолютно точно нужен, но сегодня говорить о создании тяжелой ракеты как о первом приоритете мы не можем. Это не значит, что нужно сворачивать работы и вернуться к ним в 2035 или в 2040 году. Нельзя останавливать процесс освоения технологий, бросать заделы, эти работы будут продолжаться, но сейчас на первой очереди космическая группировка", - рассказал Борисов.

По его словам, нужно развивать научный космос и пилотируемые программы, но при этом расставлять приоритеты, исходя из финансово-экономических возможностей страны. "Мы не можем поступать, как делали в Советском Союзе, тратя огромные средства на пилотируемые программы в ущерб прикладным вещам. Но если бы вы услышали от меня, что мы не будем заниматься наукой и дальним космосом потому, что это не важно, меня надо было бы сразу снять с должности и отправить подметать улицы", - заключил Борисов.

В конце апреля Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, сообщил в интервью ТАСС, что проект сверхтяжелой ракеты-носителя может быть реализован после 2030 года. Ранее он сообщал, что сверхтяжелая ракета "стоит колоссальных денег" и для этого нужно использовать только новейшие технологии. 

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