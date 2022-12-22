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ТАСС

На 35-м СРЗ началась операция по выводу из дока авианосца "Адмирал Кузнецов"

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Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, Pink floyd88 a

Операция по выводу авианосца ориентировочно продлится в течение месяца, сообщил источник

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Операция по выводу из сухого дока тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" началась, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) началась 20 декабря. Она продлится ориентировочно в течение месяца", - сказал он.

В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), филиалом которого является 35-й СРЗ, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее сообщалось, что авианосец зашел в док в мае, в июне начались доковые работы по его ремонту и модернизации. Также сообщалось, что "Севмаш" в 2022 году построит батопорт в рамках технического перевооружения сухого дока на мурманском 35-м СРЗ, в котором будет проходить доковый ремонт "Адмирала Кузнецова". Батопорт заменил в доке временную перемычку.

Заместитель генерального директора по военному кораблестроению ОСК Владимир Королев ранее сообщал в интервью ТАСС, что ремонт с модернизацией крейсера завершится в 2023 году, тогда же его передадут Военно-морскому флоту РФ. По его оценке, после обновления флот получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом, который прослужит еще не менее 10-15 лет. 

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
Авианосец
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