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ТАСС

Роскосмос и Минобороны разработали догоночные графики выполнения госзаказов

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Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости.

Ведомства проанализировали укомплектованность предприятий электронно-компонентной базой, материалами, их производственную и кадровую готовность, а также графики

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роскосмос совместно с основным заказчиком, Минобороны РФ, провели анализ причин срывов сроков госзаказов предприятиями, входящими в госкорпорацию, а также разработали догоночные графики выполнения работ. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"В управлении ничего другого, кроме как кнут и пряник, пока не придумано. Первое, что было решено: нужно остановить стихийный перенос работ вправо. Сложнее всего было договориться о новых сроках с нашим основным заказчиком - Минобороны. По каждому случаю мы провели с военным ведомством детальный анализ причин и разработали догоночные графики выполнения работ. Они должны быть реалистичными, правдивыми и лежать в основе исправления ситуации", - заявил Борисов.

По его словам, госкорпорацией совместно с военным ведомством была проанализирована укомплектованность предприятий электронно-компонентной базой, материалами, их производственная и кадровая готовность, а также графики. "Когда мы их согласовывали, главные конструкторы, менеджеры ставили подписи, мы их представляли заказчику, он соглашался с реальными сроками. Это и стало основой для исправления ситуации", - пояснил глава Роскосмоса.

Борисов также сообщил, что в контракты всех менеджеров, руководителей предприятий, главных конструкторов были внесены дополнительные условия. Если срыв графиков идет на месяц, они подвергаются административному и материальному наказанию. "Если срыв на два месяца, значит, они не справляются, мы вправе расторгнуть контракты и пригласить кого-то другого. В условиях специальной военной операции за невыполнение гособоронзаказа предусмотрена и уголовная ответственность. Отступать некуда - я был вынужден вводить эти меры. Но есть и пряник - если заказ выполняется раньше срока, нужно людей поощрять", - уточнил он. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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