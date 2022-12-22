Руководство Роскосмоса обновилось на четверть после прихода Борисова

В этот список попали Андрей Ельчанинов, Александр Иванов и Равиль Хакимов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководящий состав госкорпорации Роскосмос существенно обновился при новом гендиректоре. Об этом в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду, сообщил руководитель предприятия Юрий Борисов.

"Руководство обновилось примерно на четверть. Первыми замами назначены люди, с которыми я четыре года работал в аппарате правительства, знал их также по работе в Минобороны - Андрей Ельчанинов и Александр Иванов, последний работал в отрасли при Комарове (Игорь Комаров возглавлял Роскосмос с 5 августа 2015 года по 24 мая 2018 года - прим. ТАСС) и знает ее изнутри. У нас совершенно отсутствовал коммерческий блок, я его создал и пригласил возглавить Равиля Хакимова, у которого опыт работы и в бизнесе, и на госслужбе. Он работал в авиапроме и хорошо понимает, как устроен рынок", - рассказал Борисов.

Он добавил, что сохранил костяк руководства, оставив исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, финансиста Максима Овчинникова, исполнительного директора по перспективным программам и науке Александра Блошенко, заместителя по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александра Лопатина, заместителя по реализации госпрограммы вооружения Олега Фролова и заместителя по космическим комплексам и системам Михаила Хайлова.

Глава Роскосмоса не исключил, что на предприятии будут новые назначения, отметив, что демократичен в этом плане и считает, что заместители имеют право подбирать единомышленников из тех, с кем комфортнее работать.

Также Борисов рассказал, что для топ-менеджмента Роскосмоса введен потолок зарплат. "Создана система вознаграждений, адекватная экономическому состоянию Роскосмоса, когда ситуация коренным образом изменится, мы пересмотрим ее, надо жить по средствам. Мы также оптимизировали структуру корпорации - с 670 человек до 609, все это позволит бюджету Роскосмоса сэкономить около 220 млн рублей в год. Подобные меры всегда болезненны, но они вызваны серьезной финансово-экономической ситуацией, Роскосмос живет на дивиденды с предприятий", - уточнил Борисов.

15 июля Владимир Путин назначил Борисова главой Роскосмоса вместо Дмитрия Рогозина. До этого Борисов в статусе вице-премьера курировал в том числе вопросы обороны и космической отрасли.