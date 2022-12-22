Роскосмос планирует привлечь до 50 млрд рублей на строительство двух новых заводов

По словам гендиректора госкорпорации Юрия Борисова, инвестиции в том числе будут привлекаться за счет выпускаемых облигаций

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует привлечь до 50 млрд рублей сторонних инвестиций на строительство двух новых производств по выпуску спутников. Об этом в опубликованном в среду интервью газете "Ведомости" сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

По его словам, госкорпорация планирует привлекать инвестиции в том числе за счет выпускаемых финансовой структурой Роскосмоса облигаций. Они будут размещаться на российских биржах преимущественно среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов. Предельный объем инвестиций составит до 50 млрд рублей, срок - 15-20 лет, выплата купонного дохода будет происходить каждый 181 день. Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год в размере 10 млрд рублей.

"Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один в кооперации с ИСС Решетнева - возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой - предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий. Нужна оптимальная логистика, чтобы не возить материалы через всю страну", - уточнил Борисов.

Госкорпорация планирует привлекать к строительству спутников частные компании, как это происходит в США. "Мегафон" и Сбер, "Газпром космические системы", "Ситроникс", "БАРЛ" и много других компаний. Мы ведем переговоры, пытаемся выстроить взаимодействие", - сказал гендиректор Роскосмоса. Он также напомнил о существовании вузовских команд, которые занимаются разработкой перспективных технологий и спутникостроением, приведя в пример Московский физико-технический институт, Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королева и Факультет космических исследований МГУ.