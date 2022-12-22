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США заявили о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США

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Самолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A
Самолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

Несмотря на приостановку эксплуатации самолетов B-2, Соединенные Штаты располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«У нас есть B-52, которые могут нести как обычные, так и ядерные вооружения. Этого более чем достаточно», — отметил он. Представитель Пентагона подчеркнул, что у США есть широкий набор возможностей, особенно когда речь идет о стратегических бомбардировщиках.

Райдер также выразил уверенность, что у страны достаточно бомбардировщиков при необходимости для участия в конфликтах.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили полеты всех 20 бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются самыми дорогими самолетами в мире, из-за проблем с безопасностью и проходящей по этому поводу проверкой. Длительность этой паузы неизвестна, поскольку каждый инцидент уникален, производится оценка рисков, чтобы минимизировать их в будущем, уточнила представитель ВВС Бет Дель Веккио.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Проекты
Ядерный щит
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