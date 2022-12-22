Project Syndicate: 2022 год подтвердил, что уроки истории продолжают игнорировать

В уходящем 2022 году мы убедили не только в том, что история возвращается, но и в том, что она сохраняет способность нас удивлять, пишет автор статьи в Project Syndicate. Он называет десять главных событий уходящего года и предлагает извлечь из них уроки.

Ричард Хаасс (Richard Haass)

Нью-Йорк — Мало кто будет скучать по 2022 году, отмеченному длительной пандемией, прогрессирующим изменением климата, галопирующей инфляцией, замедлением экономического роста и, прежде всего, началом дорогостоящей войны в Европе и опасениями, что вскоре может вспыхнуть насильственный конфликт в Азии. Кое-что из этого было ожидаемо, но многое — нет, и из всех этих событий можно извлечь уроки, которые мы игнорируем на свой страх и риск.

Во-первых, война между странами, которую многие ученые считают устаревшей, это нечто совсем иное. То, что мы наблюдаем в Европе, это старомодная имперская война, в которой президент России Владимир Путин стремится уничтожить Украину как суверенное, независимое образование. Его целью является сделать так, чтобы демократическая, ориентированная на рынок страна, стремящаяся к тесным связям с Западом, не могла процветать у границ России, и подать пример, который может показаться привлекательным для россиян.

К своему сожалению, вместо того чтобы одержать быструю и легкую победу, на которую он рассчитывал, Путин обнаружил, что его собственная армия не так сильна, а его противники гораздо более решительны, чем он и многие на Западе ожидали. Десять месяцев спустя война продолжается, и конца ей не видно.

Во-вторых, утратило убедительность утверждение, что экономическая взаимозависимость является оплотом против войны, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы разрушить взаимовыгодные торговые и инвестиционные связи. Политические соображения стоят на первом месте. В действительности, вероятно, на решение Путина о вторжении повлияла сильная зависимость Европейского Союза от поставок энергоносителей из России, что привело его к выводу о том, что Европа не будет ему противостоять.

В-третьих, интеграция, которая десятилетиями воодушевляла западную политику в отношении Китая, также потерпела неудачу. Эта стратегия также основывалась на вере в то, что экономические связи — наряду с культурными, научными и другими обменами — будут стимулировать политическое развитие, а не наоборот, что приведет к появлению более открытого, ориентированного на рынок Китая, который станет более умеренным во внешней политике.

Ничего этого не произошло, хотя можно и нужно поспорить о том, связан ли этот недочет с концепцией интеграции или с тем, как она была реализована. Однако очевидно одно: политическая система Китая становится все более репрессивной, его экономика движется в более государственном направлении, а его внешняя политика становится все более напористой.

В-четвертых, экономические санкции, которые во многих случаях являются предпочтительным инструментом Запада и его партнеров в ответ на нарушения правительством прав человека или зарубежную агрессию, редко приводят к значимым изменениям в поведении. Даже такая вопиющая и жестокая агрессия России против Украины не смогла убедить большинство правительств мира изолировать Россию дипломатическим или экономическим путем, и, хотя санкции под руководством Запада могут подорвать экономическую базу России, они даже близко не приблизились к тому, чтобы убедить Путина изменить свою политику.

В-пятых, фраза "международное сообщество" должна быть отправлена в отставку. Его нет. Право вето России в Совете Безопасности сделало Организацию Объединенных Наций бессильной, а недавняя встреча мировых лидеров в Египте для борьбы с изменением климата потерпела фиаско.

Более того, мало что можно сказать о глобальном реагировании на COVID-19 и мало что сделано для подготовки к борьбе со следующей пандемией. Мультилатерализм по-прежнему имеет важное значение, но его эффективность будет зависеть от формирования более узких договоренностей между правительствами-единомышленниками. Мультилатерализм по принципу "все или ничего" в основном ни к чему не приводит.

В-шестых, демократии явно сталкиваются с проблемами, но проблемы, с которыми сталкиваются авторитарные системы, могут быть еще более серьезными. Идеология и выживание режима часто определяют принятие решений в таких системах, а авторитарные лидеры часто противостоят отказу от неудачной политики или признания ошибок, чтобы это не выглядело как проявление слабости и не подпитывало общественные призывы к большим переменам. Такие режимы должны постоянно считаться с угрозой массовых протестов, как в России, или с реальностью, как мы недавно видели в Китае и Иране.

В-седьмых, потенциал Интернета в расширении возможностей отдельных лиц бросить вызов правительству гораздо выше в демократических странах, чем в закрытых системах. Авторитарные режимы, как в Китае, России и Северной Корее, могут изолировать свое общество, отслеживать и подвергать цензуре контент или и то, и другое.

Появилось нечто похожее на "сплинтернет" — несколько отдельных интернетов. Между тем, социальные сети в демократических странах подвержены распространению лжи и дезинформации, которые усиливают поляризацию и значительно затрудняют управление.

В-восьмых, по-прежнему существует Запад (термин, основанный скорее на общих ценностях, чем на географии), и альянсы остаются важнейшим инструментом для укрепления порядка. США и их трансатлантические партнеры по НАТО эффективно отреагировали на российскую агрессию против Украины. США также наладили более тесные связи в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия растущей угрозе, исходящей от Китая, главным образом посредством активизации Четверки (Австралия, Индия, Япония и США), AUKUS (Австралия, Великобритания и США) и расширения трехстороннего сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

В-девятых, лидерство США по-прежнему имеет важное значение. Если США хотят оставаться влиятельными, они не могут действовать в мире в одностороннем порядке, но мир не объединится для решения общих проблем безопасности и других проблем, если США будут пассивны или отодвинуты на второй план. Зачастую требуется готовность Америки быть на переднем крае, нежели позади.

Наконец, мы должны быть сдержанными в представлении о своих познаниях. Весьма прискорбно отмечать, что год назад некоторые из предыдущих уроков были предсказуемы. Мы узнали не только то, что история возвращается, но и то, что — к лучшему или к худшему — она сохраняет свою способность нас удивлять. С учетом этого, вперед в 2023 год!

Ричард Хаасс, президент Совета по международным отношениям, ранее занимал должность директора по планированию политики Государственного департамента США (2001-2003). Специальный посланник Буша в Северной Ирландии и координатор по будущему Афганистана. Он является автором готовящегося законопроекта об обязательствах: Десять привычек добропорядочных граждан (издательство "Пингвин Пресс", январь 2023 года).