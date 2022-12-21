"Противоядия от особенностей «Авангарда» пока нет"

Россия ставит на вооружение комплексы «Авангард»

13-я ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии передают на вооружение новейший стратегический комплекс шахтного базирования «Авангард». Издание Newsweek считает эту систему «непобедимым оружием Владимира Путина». Как объяснял четыре года назад сам президент, "Авангард" «абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны». Военный корреспондент "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, может ли Запад противостоять российскому гиперзвуку.

«Авангард» представляет собой гиперзвуковой планирующий боевой блок, оснащенный специальной боевой частью (то есть ядерным боеприпасом). В ряде случаев возможна установка и конвенциональной боевой части.

До гиперзвуковой скорости «Авангард» разгоняет жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования МБР УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО - SS-19 Stiletto) с дальностью стрельбы более 10 тыс. км. В перспективе носителем изделия «Авангард» станет новейшая МБР тяжелого класса РС-28 «Сармат».

После разделения с последней ступенью ракеты УР-100Н УТТХ планирующий боевой блок осуществляет самостоятельный полет. Конструкция и материалы корпуса «Авангарда» позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета.

Планирующий боевой блок обладает гиперзвуковой скоростью полета (по некоторым данным, существенно больше М - 25) и возможностями совершения энергичных маневров по курсу и высоте.

Именно маневр делает систему «Авангард» неуязвимым оружием против любой системы противоракетной обороны. Все дело в том, что

стрельбовый радиолокатор системы ПРО, обнаружив боевой блок МБР, по нескольким засечкам завязывает трассу. Цифровой вычислительный комплекс системы экстраполирует траекторию полета блока, рассчитывает зону поражения и определяет точку встречи и момент старта противоракеты. И именно в эту точку встречи устремляется противоракета. То есть вся работа системы ПРО (и особенно цифрового вычислительного комплекса) строится на гипотезе прямолинейного и равномерного движения боевого блока. По большому счету, в случае отражения удара классических межконтинентальных баллистических ракет так и происходит. Никакого маневра их боевые блоки на заключительном этапе траектории полета не производят.

Но если после завязки трассы полета боевого блока и экстраполяции траектории, определения границ зоны поражения и точки встречи противоракеты с целью боевой блок начинает маневрировать, более того, пуск противоракеты уже произведен, то промах в этом случае обеспечен со 100 процентной вероятностью.

А по-другому систему ПРО построить вряд ли удастся. Дело в том, что скорости сближения противоракеты и боевого блока настолько велики, что определение момента пуска и процесса наведения противоракеты надо максимально автоматизировать, то есть полностью исключить человека-оператора из боевого цикла функционирования системы ПРО. В этих целях с началом боевого цикла работы противоракетного комплекса даже выдается специальная команда, блокирующая все возможные переключения тумблеров и кнопок. Это делается для того, чтобы боевой расчет не имел возможности вмешаться в процесс боевой работы. А в этом случае в основу боевого цикла непременно должен быть положен принцип прямолинейного и равномерного движения цели.

Но вот маневры планирующего боевого блока «Авангарда» по курсу и высоте кладут на лопатки любую систему ПРО. И противоядия от этих особенностей «Авангарда» пока нет никаких. Выручит ли в этом случае принцип кинетического перехвата и инфракрасная головка самонаведения на противоракетах, применяемая в некоторых американских системах ПРО (к примеру, типа THAAD), тоже не вполне очевидно.

Аналогичный принцип используется и в системе ПРО США GMD (Ground-Based Midcourse Defense, Наземная система ПРО с перехватом на маршевом участке). В этой ПРО применяется заатмосферный кинетический перехватчик типа EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle). Опять-таки, при энергичных маневрах планирующего боевого блока «Авангарда» срыв самонаведения EKV и последующий промах противоракеты более чем вероятен.

Вероятно, именно эти соображения дали право изданию Newsweek считать систему «Авангард» «непобедимым оружием Владимира Путина».

Михаил Ходаренок