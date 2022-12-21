В администрации США поддерживают включение $45 млрд для Киева в законопроект о бюджете

Как заявили в Белом доме, "это включает в себя значительную помощь в сфере безопасности"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация поддерживает попытки членов Конгресса США включить около $45 млрд для Киева в бюджетный законопроект. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы приветствуем данные переговоры об объединенном законопроекте", - сказал он. "И мы приветствуем это дополнительное финансирование с тем, чтобы помочь продолжать оказывать поддержку Украине", - добавил он.

Как сказал Кирби, "это включает значительную помощь в сфере безопасности". "Это почти $45 млрд. Мы приветствуем это", - подчеркнул представитель Белого дома.

В США ранее был опубликован проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в объеме $1,7 трлн. Он предусматривает выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Часть средств предназначается на подготовку украинских военных и пополнение запасов вооружений, переданных Киеву.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.