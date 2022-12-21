Войти
ТАСС

В администрации США поддерживают включение $45 млрд для Киева в законопроект о бюджете

225
0
0
Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

Как заявили в Белом доме, "это включает в себя значительную помощь в сфере безопасности"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация поддерживает попытки членов Конгресса США включить около $45 млрд для Киева в бюджетный законопроект. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы приветствуем данные переговоры об объединенном законопроекте", - сказал он. "И мы приветствуем это дополнительное финансирование с тем, чтобы помочь продолжать оказывать поддержку Украине", - добавил он.

Как сказал Кирби, "это включает значительную помощь в сфере безопасности". "Это почти $45 млрд. Мы приветствуем это", - подчеркнул представитель Белого дома.

В США ранее был опубликован проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в объеме $1,7 трлн. Он предусматривает выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Часть средств предназначается на подготовку украинских военных и пополнение запасов вооружений, переданных Киеву.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
17.08.2022
Европа устала от Украины. Есть проблемы посерьезнее
12.05.2022
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
10.05.2022
США ведут прокси-войну, чтобы отрезать Европу от Евразии
15.02.2022
Лавров на встрече с Путиным предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности
14.02.2022
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и по вопросам гарантий безопасности для РФ
27.09.2021
Бывший посол России во Франции о контракте на универсальные десантные корабли типа Mistral
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 07:00
  • 40100
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 03:45
  • 1
Оборонная промышленность Японии
  • 21.12 03:33
  • 1
Штайнмайер в беседе с Си Цзиньпином попросил КНР подействовать на РФ для прекращения СВО
  • 21.12 03:02
  • 1
Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже
  • 21.12 00:16
  • 1
"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19
  • 21.12 00:05
  • 3
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 21.12 00:00
  • 1
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 20.12 23:34
  • 1
В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение
  • 20.12 23:31
  • 4
Ростех заявил, что количество выпускаемой бронетехники и средств поражения растет в разы
  • 20.12 23:29
  • 98
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.12 22:29
  • 3
В Роскосмосе сообщили, что спутники группировки "Марафон" будут изготавливать серийно
  • 20.12 22:18
  • 1
Пентагон испугался, что Россия к 2030 году обгонит НАТО в ключевых областях
  • 20.12 18:42
  • 98
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 20.12 16:11
  • 0
Варшава идёт ва-банк. Ради собственных амбиций Польша готова потерять всё
  • 20.12 13:55
  • 1
Комбриг Ходаковский рассказал о проблемах в проведении разведывательных действий