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Газета.ru

«Трехдневная операция». Конгрессмен США считает, что НАТО быстро победит Россию

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Источник изображения: Mindaugas Kulbis/AP

Конгрессмен США верит в победу НАТО в войне с Россией за три дня

Член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что НАТО может победить Россию за три дня. Так он ответил подписчику в Twitter на вопрос, почему Североатлантический альянс до сих пор не взял верх над Вооруженными силами РФ.

«Уничтожение России за три дня»

Адам Кинзингер верит, что «НАТО может уничтожить Россию за три дня», пишет Newsweek. Авторы статьи отметили, что президент РФ Владимир Путин давно обеспокоен тем, что Североатлантический альянс стремится расширить свои сферы влияния. В частности, российский лидер выступил против присоединения Украины к военному блоку, говорится в статье.

«Если Путин нападет на государство-члена НАТО, эта страна может сослаться на статью №5 устава НАТО, в которой говорится, что "нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников", что, по сути, означает, что может быть инициирован военный ответ со стороны всех членов», - пояснили журналисты издания.

На странице Кинзингера в Twitter один из подписчиков опубликовал вопрос, почему за 10 месяцев с начала военной спецоперации России на Украине страны Североатлантического альянса, поддерживающие Киев, до сих пор не победили ВС РФ.

"Я надеюсь, что это шутка. Война НАТО против России была бы похожа на настоящую трехдневную операцию ", - написал американский конгрессмен.

Авторы статьи напомнили, что Кинзингер был «активным сторонником Украины на протяжении всего конфликта».

При этом многие государства-члены НАТО предоставляли Киеву военную и гуманитарную помощь, но «не принимали непосредственного участия» из опасений, что «отправка своих войск на Украину, скорее всего, приведет к эскалации войны», говорится в материале.

Журналисты заметили, что, так как Украина не является членом НАТО, «вторжение России не вызовет военного ответа НАТО». Однако в ноябре, после падения двух ракет на территории Польши, «возросли опасения», что Североатлантический альянс вмешается. Но в итоге страны военного блока решили, что это были ракеты, выпущенные украинской ПВО.

Противостояние России и НАТО

Авторы статьи напомнили, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в первой половине декабря дал интервью телекомпании NRK, в котором допустил, что между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться война из-за ситуации на Украине.

«Я боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в крупную войну между НАТО и Россией», - сказал тогда Столтенберг, добавив, что «если что-то пойдет не так», это будет «ужасно неправильно».

При этом генсек Североатлантического альянса уточнил, он «уверен», что этого удастся «избежать».

О том, что НАТО де-факто стала участником конфликта на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 октября в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, Североатлантический альянс фактически «влез» в конфликт, но это никак не влияет на задачи Москвы на Украине. Представитель Кремля считает, что военная спецоперация будет доведена до конца, однако России из-за вмешательства альянса будет «существенно тяжелее».

«Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело - это киевский режим, а другое дело - это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», - пояснил Песков

24 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила на брифинге, что «появляется все больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО». Согласно ее данным, «все большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и ВСУ».

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства страны отметили рост количества провокаций у границы с Украиной. По его мнению, так «Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт».


Мария Шустрова

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