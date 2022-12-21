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ТАСС

Эксперт: США могут поступить с Киевом так же, как с властями Афганистана

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Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман считает, что затягивание боевых действий на Украине является наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития событий

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтон в будущем может, руководствуясь своими интересами, ограничить поддержку Киева подобно тому, как предыдущая администрация США ранее поступила с Кабулом, решив вывести американские войска из Афганистана. Такая оценка приводится в опубликованной во вторник в газете The Hill статье эксперта вашингтонского Атлантического совета Харлана Уллмана.

"Стратегия США, фактически принятая НАТО и Евросоюзом, состоит в том, чтобы снабжать Украину военной и невоенной помощью в объемах, достаточных для ее обороны и выживания, но необязательно достаточной для того, чтобы вытеснить Россию со всех территорий, которые она контролирует в Крыму или Донбассе, или чтобы спровоцировать эскалацию со стороны Москвы, - полагает он. - Хотя возможная передача Украине батареи системы Patriot является мощным сигналом, тактический эффект этого может быть минимальным".

"Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому, как кажется, дали полномочия диктовать условия завершения войны. Но на каком-то этапе США будут действовать в собственных интересах, возможно, так, как поступила администрация [предыдущего президента Дональда] Трампа, договорившись о выходе из Афганистана с "Талибаном" (запрещен в РФ - прим. ТАСС), а не с афганским правительством, - отметил Уллман. - И хотя между США и НАТО есть твердое согласие относительно поддержки Украины, сохранится ли данная сплоченность, если война будет продолжаться бесконечно?"

По мнению эксперта, стратегия Украины состоит в том, чтобы попытаться захватить новые российские территории. Киев, "по всей видимости, готов заплатить любую цену, чтобы достичь данной цели". "Однако по мере наступления зимы и повышения издержек войны, продолжающейся уже почти год, неясно, как долго сможет продолжаться эта бравада, если обстановка ухудшится, а военные и гражданские ресурсы будут исчерпаны", - добавил он.

Уллман считает, что затягивание боевых действий на Украине является наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития событий. Он утверждает, что Западу нужно ускорить передачу Киеву высокоточных вооружений и обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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