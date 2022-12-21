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Вот так номер: в Минцифры рассказали, что западные компании отказались поставлять российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус» в Россию

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Процессор «Байкал»
Процессор «Байкал».
Источник изображения: ixbt.com

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что иностранные контрактные производители, которые выпускают процессоры по документации из РФ, отказались выполнять заказы и отгружать уже выпущенные чипы. Это касается процессоров «Эльбрус» и «Байкал», пишет «Коммерсантъ». По этой причине число ПК и ноутбуков на этих чипах меньше, чем планировалось.

Шадаев рассказал, что в этом году выпустили 15 тысяч ПК и 8 тысяч серверов на отечественных чипах, хотя их могло бы быть больше. Однако ситуация изменилась.

У нас в этом году было бы сильно больше, если бы те партии российских процессоров, «Эльбрусов», «Байкалов», которые были заказаны и произведены, были бы отгружены. Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах, — пояснил Шадаев.

После 24 февраля компании «Байкал Электроникс», АО МЦСТ и АО «НПЦ "Элвис"» попали под санкции США и ЕС, которые должны выполнять все компании. Отметим, что процессоры «Эльбрус» и «Байкал» производились силами TSMC.

Ранее господин Шадаев уже заявил, что VPN не прижились в России.

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Страны
Россия
США
Компании
МЦСТ
Проекты
Евросоюз
Эльбрус МЦСТ
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