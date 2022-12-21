В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением

В России «придумали» как защитить самолеты

Учение из ВНИИЭФ, относящегося к «Росатому», предложили достаточно интересную идею по защите боевых и, по всей видимости, транспортных самолетов от попадания ракет с самонаведением. При этом ее описание уже разместили на сайте российского «Роспатента».

Если точнее, инженеры ВНИИЭФ предложили осуществлять буксировку за самолетом так называемой ложной цели — соединенных последовательно нескольких шаров со специальным металлизированным покрытием. При этом за счет выбранного количества этих шаров, рассчитанных диаметров и длины участком тросов между шарами, подложная цель для радаров выглядит как летательный аппарат с более высоким значением ЭПР (эффективная площадь рассеивания). Предполагается, что для такой конструкции защиты в самолете предусмотрят специальный отсек, из которого она будет оперативно выпускаться в наиболее опасных с точки зрения наличия ПВО зонах. При дальнейшем полете ложная цель будет буксироваться на определенном расстоянии, имитируя самолет и «путать» как самонаводящиеся ракеты, так и радары комплексов ПВО.