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Ростех

Ростех изготовил демонстратор гибридного двигателя для перспективных летательных аппаратов

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Демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ)
Демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ).
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха спроектировала и изготовила демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) мощностью 100 кВт, которая может использоваться в перспективных летательных аппаратах, в том числе легких многоцелевых вертолетах и беспилотниках. В ходе первых испытаний подтверждена корректность принятых технических решений.

Демонстратор ГСУ, над созданием которой работают специалисты петербургского предприятия «ОДК-Климов», состоит из энергоузла (газотурбинный двигатель и электрогенератор), системы автоматического управления и ряда ключевых электрических агрегатов.

«Гибридная силовая установка – один из наиболее перспективных проектов в авиастроении. Сфера ее применения – беспилотники, аэротакси, легкие многоцелевые вертолеты и самолеты, бизнес-авиация. Такая силовая установка позволит улучшить летно-технические характеристики авиатехники и повысить безопасность полетов, а также создавать летательные аппараты новой архитектуры. Испытания ГСУ-100 подтвердили, что мы идем в правильном направлении», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В ходе испытаний специалисты также отладили взаимодействие элементов ГСУ, обеспечили работу в автоматическом режиме в основных конфигурациях – электрической, турбоэлектрической и гибридной.

«Весомым результатом работ является создание цифровой распределенной САУ демонстратора ГСУ с двойным резервированием. САУ обеспечивает автоматическое управление, контроль и диагностику силовой установки, ее систем и элементов, а также информационный обмен с автоматизированной системой управления технологическим процессом испытаний, которая имитирует бортовую систему управления», – отметил заместитель директора перспективных программ АО «ОДК-Климов» Михаил Шемет.

Электрические элементы демонстратора характеризуются высокими удельными параметрами, не уступающими передовым аналогам.

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