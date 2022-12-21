США не видят признаков непосредственного участия ВС Белоруссии в СВО

Как заявили в Белом доме, свидетельств этого нет

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Власти США не видят каких-либо свидетельств непосредственного участия белорусских сил в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день", - сказал он, отвечая на вопрос о визите президента России Владимира Путина в Белоруссию. Кирби добавил, что белорусские силы "не принимают непосредственного участия" в СВО. По его словам, США "не видят свидетельств этого".