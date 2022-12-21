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ТАСС

США не видят признаков непосредственного участия ВС Белоруссии в СВО

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Как заявили в Белом доме, свидетельств этого нет

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Власти США не видят каких-либо свидетельств непосредственного участия белорусских сил в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день", - сказал он, отвечая на вопрос о визите президента России Владимира Путина в Белоруссию. Кирби добавил, что белорусские силы "не принимают непосредственного участия" в СВО. По его словам, США "не видят свидетельств этого". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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