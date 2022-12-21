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В НАСА и «Роскосмосе» допустили утечку на «Союзе» через заводское отверстие

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Утечка в системе терморегулирования пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22» могла произойти по одной из двух причин. Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает НАСА.

В американском космическом ведомстве напомнили, что 18 декабря канадским манипулятором Canadarm-2 был проведен осмотр внешней поверхности «Союз МС-22» в районе предполагаемого места утечки, и допустили, что ее источником могло быть заводское отверстие.

«Было замечено небольшое отверстие, и поверхность радиатора вокруг отверстия изменила цвет. "Роскосмос" оценивает изображения, чтобы определить, могло ли это отверстие образоваться из-за обломков микрометеоритов, или это одно из заводских отверстий радиатора», — пишет НАСА.

Утечка в системе терморегулирования на «Союз МС-22» была зафиксирована 15 декабря.

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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