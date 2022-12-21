Провал "леди бундесвер": НАТО осталась без немецких БМП

Spiegel: "выбраковка" немецких БМП Puma для спецназа НАТО выявила минусы ВПК Германии

Силы повышенной боевой готовности НАТО остались без обещанных им немецких БМП Puma, сообщает немецкий журнал "Шпигель". Эта "краса и гордость" военно-промышленного комплекса Германии оказалась слишком сложной в обращении.

Из многочисленных технических проблем, возникших с БМП Puma на учебных стрельбах, сделаны выводы: БМП пока не будет взята на вооружение Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. Приостановлены и дальнейшие закупки машин.

Больше боевые машины пехоты Puma для бундесвера закупаться не будут. Министр обороны Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) дала распоряжение временно прекратить дальнейшие закупки. "Пока машина не докажет своей надежности, второго раунда не будет. Критика, раздающаяся из парламента, абсолютно оправдана", — сообщила Ламбрехт.

"Наши военные должны быть уверены в том, что системы вооружения и в бою будут функционировать надежно и эффективно. НАТО может и дальше рассчитывать на то, что мы выполним наши обязательства по отношению к VJTF (Very High Joint Readiness Task Force — Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО)", — заявила Ламбрехт. А затем добавила: "Мы включили в планирование БМП Marder еще на подготовительных этапах, и это оказалось разумным решением". VJTF — это Very High Readiness Joint Task Force, то есть Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО.

Ламбрехт: Технические проблемы с Puma — "серьезная неудача"

По сообщениям информационного агентства dpa, запланированное подписание соглашения о закупке новых партий БМП отложено. Ламбрехт: "Недавние аварии БМП Puma — серьезная неудача".

Из-за технических проблем с новейшими БМП Puma бундесвер будет участвовать в VJTF моделями Marder, находящимися на вооружении уже несколько десятилетий. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны. "На предыдущих учениях мы были уверены, что Puma показала себя хорошо. Поэтому эти многочисленные технические проблемы стали для нас неожиданностью", — сказал он.

Как он сообщил далее, утром в понедельник Ламбрехт провела совещание с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном (Eberhard Zorn), государственным секретарем по вопросам вооружения Бенедиктом Циммером (Benedikt Zimmer) и другими офицерами. По его словам, еще в понедельник состоятся переговорами с представителями предприятия-изготовителя. "Если говорить о наших обязательствах в рамках VJTF, то их мы выполним, как и запланировано, с 1 января, но вместо „пум“ предоставим БМП Marder", — сказал генеральный инспектор Бундесвера.

В прошлый уикенд Spiegel сообщал о письме командира 10-ой бронетанковой дивизии. В нем говорилось, что из 18 суперсовременных боевых машин пехоты Puma ни одна не оказалась боеспособной. Эти БМП были предусмотрены для использования в рамках сил быстрого реагирования НАТО.

По сообщениям dpa, после первичного анализа единой картины повреждений на БМП составить не удалось. Проблемы возникали как из-за изношенности зубчатых венцов, так и из-за электроники. Официальных данных пока нет.

Комментарии читателей:

The_ Booklooker

Меня удивляет, что в сообщениях не называются имена ответственных лиц. При этом я имею в виду не политиков. Они-то как раз известны. Я хочу знать имена тех, кто отвечал за проект на промышленном предприятии. Только полная информация об ошибках конкретных людей может возыметь действие. Эти люди чувствуют свою безнаказанность и поэтому не боятся неудач. Такое положение должно измениться.

Fridolin

Теперь нужно протестировать, не проявят ли себя эти БМП как надежная военная техника при хорошей и сухой погоде, на ровной местности и при бережном обращении.

Manuka

"Если говорить о наших обязательствах в рамках VJTF, то их мы выполним, как и запланировано, с 1 января, но вместо запрошенных „пум“ предоставим БМП Marder", — говорит нам инспектор Бундесвера. Не повезло Украине... Германии теперь самой понадобился ее антиквариат.

Andre-VMjaYSc7g

Конечно, госпожа Ламбрехт не несет ответственности за это дело. Но у меня нехорошее предчувствие, что решит она эту проблему быстро. Просто отфутболит ее фирме-производителю, показав тем самым свою некомпетентность. Сроки выдержаны не будут. Это я могу сказать уже сейчас.

Christian-9DcPQf8ng

Непонятно, почему бундесвер уже при первых авариях не вызвал специалистов фирмы-изготовителя, а вместо этого стоически продолжал отрабатывать план маневров, пока не сломалась последняя Puma. Однако хорошо, что военные поступили именно так, теперь хотя бы видно положение дел.

Linkslenker

Главная проблема, с моей точки зрения, не названа. Система закупок военного имущества в бундесвере сравнима по своей эффективности с каким-нибудь ведомством в Уагадугу в стране Буркина_Фассо, бывшей Верхней Вольте!

Мне абсолютно непонятно, как, несмотря на гигантские расходы на вооружение в Германии, мы получаем такие мизерные. Результаты. От представления о том, что "специальный фонд" для довооружения бундесвера будет распланирован этой командой дилетантов без её предварительного реформирования и оптимизации, у меня дыхание перехватывает.

The Modelist

Мне непонятно, почему только политиков привлекают к ответственности. Это грустно, но наш ВПК больше не может предложить качественных систем вооружений ни для бундесвера, ни для сил НАТО.

DerEinaegigeKoenig

Вероятно, при разработке комплекса Puma хотели сделать слишком много. А ведь когда техники слишком много, машина ломается чаще. США в рамках своей космической программы потратили 1 миллион долларов на разработку шариковой ручки, способной писать в невесомости, а русские пользуются карандашами. Иногда самый простой путь лучше.

HansimWald

Что теперь может сказать Ламбрехт? Ошибки были допущены предыдущими министрами обороны. На новостном портале T-online было написано, что при проектировании этой БМП была предусмотрена даже возможность её использования для перевозки беременных. У меня просто нет слов.

DerBrunswicker53

Многие удивляются, почему Москва в украинской кампании не использует свой новый танк "Армата", а воюет танками прошлого века. Происшествие с Puma объясняет, почему это происходит. Сверхсложные электронные системы при экстремальных условиях часто выходят из строя.

Но все равно очень обидно, что специалисты компаний Rheinmetall и Krauss-Maffei поставляют такие низкокачественные изделия. Министерство обороны и его ведомство по закупке военного имущества виноваты во вторую очередь. Госпожа министр — всего лишь политик, в ее распоряжении достаточно специалистов. Их надо призвать к ответственности сразу после изготовителей.