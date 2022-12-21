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Украинский кризис расколол Евросоюз

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Al-Ain: ЕС не прошел проверку на прочность украинским кризисом

Украинский конфликт вскрыл проблемы ЕС, который зависит от НАТО под руководством США, пишет Al-Ain. Европа угодила в энергетический кризис из-за своих же санкций, и теперь страны не могут договориться ни о переговорах с Москвой, ни о других мерах для выхода из тяжелейшей ситуации.

Мощь европейской экономики и прочность отношений между странами-членами Евросоюза стали предметом споров и разногласий. И тому есть семь причин.

Первая: украинский конфликт, его политические и экономические последствия для Европы. Украина граничит со значительным количеством стран Евросоюза. Некоторые европейские лидеры рассматривают ее как военно-политический "почтовый ящик" для отправки сообщений в Россию.

Вторая: российская спецоперация на Украине выявила серьезные недостатки в европейской обороне. ЕС полностью зависит от Соединенных Штатов в вопросах безопасности, поставках качественных вооружений и даже в количестве военнослужащих, дислоцированных в непосредственной близости от России. НАТО — плохой вариант для стран Евросоюза, так как альянс полностью подчиняется указаниям США, когда это необходимо.

Третья: наличие принципиальных разногласий между Парижем и Берлином, с одной стороны, и Вашингтоном, с другой, в отношении переговоров с Владимиром Путиным и сохранения контактов с Москвой. Более того, даже внутри Белого дома наблюдаются серьезные противоречия. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон заявил: "Вы выступаете против моего телефонного разговора с Путиным, но при этом ведете переговоры с русскими в Турции!"

Четвертая: американские компании пользуются нефтегазовым кризисом в Европе, причиной которого стали антироссийские санкции, и получают огромные прибыли от продажи энергоресурсов в европейские страны. В Европе люди продолжают выходить на улицы в знак протеста против роста цен на энергоносители.

Пятая: наличие серьезных разногласий между лидерами Евросоюза относительно России, расширения НАТО, поддержки украинской армии и предоставления финансовой помощи киевскому режиму. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывался против всего этого, а Австрия просто дистанцировалась. Она отказалась отправлять военную помощь Киеву и расплывчато выражается по поводу расширения НАТО.

Шестая: коррупция полностью захватила все институты Евросоюза. Подтверждением тому стал громкий коррупционный скандал с вице-президентом Европарламента Евой Кайли. Это прямое свидетельство того, что несправедливые решения европейцев в отношении арабских стран были политизированы и проплачены.

Седьмая: американцы оказывают давление на Европу из-за расширения экономических отношений с Турцией и Китаем. Добавьте к этому стремление балканских стран стать членами Евросоюза, которое, конечно, только больше провоцирует напряженность на континенте. Примером тому является то, что происходит между Косово и Сербией или даже внутри Боснии и Герцеговины.

Мы действительно сталкиваемся здесь с абсурдом или, проще говоря, с двумя Евросоюзами. Первый — это консервативный во главе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а второй — либеральный под руководством главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен.

Автор: Абдель Джалиль ас-Саид (عبدالجليل السعيد)

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