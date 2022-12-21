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РИА Новости

Кадыров рассказал о росте потока добровольцев в университете спецназа

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Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова
Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Кадыров: поток добровольцев в Российском университете спецназа растет ежедневно

ГРОЗНЫЙ, 20 дек - РИА Новости. Поток добровольцев, желающих пройти ускоренные курсы тактической, огневой подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, ежедневно растет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"С каждым днем увеличивается поток желающих пройти двухнедельные курсы ускоренной тактической, огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе и стать добровольцем. Сюда приезжают не только из городов и районов Чеченской Республики, но и патриоты из различных регионов России", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.



Также он сообщил об отправке в зону спецоперации очередного борта с добровольцами.

"Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции. <…> Председатель парламента ЧР Магомед Даудов, заместитель председателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров обратились к добровольцам с напутственными словами, пожелали им скорейшей победы над нацистами и возвращения домой целыми и невредимыми", - написал глава региона.

Кроме того, в том же посте Кадыров опубликовал контактную информацию для тех, "у кого есть безудержное желание бить врага России в его же логове".

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
Военные учения
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