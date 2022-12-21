Newsweek рассказал о развертывании в России непобедимого оружия

Обозреватель Newsweek Рахман: Россия развернула непобедимое оружие Путина "Авангард"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард" — непобедимое оружие Путина, пишет обозреватель Халеда Рахман в статье для издания Newsweek.

"Авангард" был одной из нескольких передовых систем вооружений, о которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить", — говорится в публикации.

Автор напомнил, что, представляю новейшую систему, российский лидер назвал ее непобедимой. Путин тогда рассказал, что "Авангард" способен совершать резкие маневры на пути к цели, что делает его неуязвимым для противовоздушной и противоракетной обороны противника.

По словам военных аналитиков, на которых ссылается Рахман, дальность действия "Авангарда" составляет более шести тысяч километров, комплекс может нести ядерную или обычную боевую нагрузку. Кроме того, он способен пролететь над Антарктидой и приблизиться к США с юга. "Авангард" предназначен для проникновения в систему американской противоракетной обороны и ударов по критически важным целям, заключается в статье.

"Авангард" на боевом дежурстве

Путин впервые рассказал об "Авангарде" в послании Федеральному собранию. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока. По словам разработчиков, боевой блок может развивать скорость в 27 раз выше скорости звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час, а маневрирование по непредсказуемой траектории позволяет ему преодолевать любые системы ПРО.

Серийное производство гиперзвуковых блоков началось в июле 2018-го, а в декабре 2019 года первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии.

В этому году на "Авангард" перевооружили еще один полк Ясненского соединения РВСН. Восемнадцатого декабря он приступил к боевому дежурству.

Как отмечал командующий РВСН Сергей Каракаев, гиперзвуковыми блоками "Авангард" планируется оснащать новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Она сможет нести до четырех таких блоков.

"Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.

Кроме того, продолжается перевооружение РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Первым в 2009 году этот комплекс получило Тейковское ракетное соединение, в Ивановской области, а завершить перевооружение планируется в следующем году, когда на дежурство заступит полк в самой западной Бологовской дивизии.