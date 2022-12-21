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Интерфакс-АВН

Генсек ОДКБ зафиксировал рекорд по количеству заседаний совета коллективной безопасности организации в этом году

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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ОДКБ

Минск. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что в текущем году был поставлен рекорд по количеству заседаний Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В текущем году был не только юбилей нашей организации, но и поставлен своеобразный рекорд по количеству заседаний совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказал Зась во вторник на пресс-конференции по итогам деятельности ОДКБ в 2022 году.

Фрагмент выступления генсека ОДКБ опубликовала пресс-служба организации.

"Он (совет коллективной безопасности ОДКБ - ИФ) собирался для обсуждения актуальных проблем пять раз. Это впервые в истории нашей организации. Трижды - в соответствии с обращением премьер-министра республики Армения Никола Воваевича Пашиняна. На внеочередных заседаниях совета коллективной безопасности ОДКБ обсуждалась ситуация на армянско-азербайджанкой границе", - уточнил генсек.

Он также напомнил, что по поручению глав государств в Армении работала мониторинговая миссия во главе с генсеком и начальником объединенного штаба ОДКБ, по итогам работы которой был подготовлен проект решения совета коллективной безопасности о совместных мерах оказания помощи Еревану.

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