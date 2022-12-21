Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»

Военный эксперт Леонков: танк Т-90М «Прорыв» — продвинутая машина с обновленной системой управления огнем «Калина»

Военный эксперт Алексей Леонков 20 декабря в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв».

«Это глубокая модернизация танка, он получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Соответственно, нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этому танку, много автоматики в нем. Продвинутый танк четвертого поколения», — сказал он.

Эксперт добавил, что модернизация большинства танков Т-90 идет по этой программе.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа, в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что экипажи танков усовершенствовали навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Механики-водители боевой машины высоко оценили управляемость танка как во время передвижения, так и при стрельбе. В частности, танкисты провели стрельбы по мишеням из штатного вооружения Т-90М как из закрытых позиций, так и с открытых позиций прямой наводкой.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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