Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»

272
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Военный эксперт Леонков: танк Т-90М «Прорыв» — продвинутая машина с обновленной системой управления огнем «Калина»

Военный эксперт Алексей Леонков 20 декабря в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв».

«Это глубокая модернизация танка, он получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Соответственно, нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этому танку, много автоматики в нем. Продвинутый танк четвертого поколения», — сказал он.

Эксперт добавил, что модернизация большинства танков Т-90 идет по этой программе.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа, в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что экипажи танков усовершенствовали навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Механики-водители боевой машины высоко оценили управляемость танка как во время передвижения, так и при стрельбе. В частности, танкисты провели стрельбы по мишеням из штатного вооружения Т-90М как из закрытых позиций, так и с открытых позиций прямой наводкой.


Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Калина СУО
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.09.2021
The National Interest (США): российский танк Т-90 пройдет серьезную модернизацию
01.06.2021
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
14.04.2020
«Прорыв» в российской армии: военные получили новые танки
04.10.2017
Стальной аргумент: Россия провела крупнейшие со времен СССР танковые учения
26.09.2017
"Запад" нам поможет
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 07:00
  • 40100
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 03:45
  • 1
Оборонная промышленность Японии
  • 21.12 03:33
  • 1
Штайнмайер в беседе с Си Цзиньпином попросил КНР подействовать на РФ для прекращения СВО
  • 21.12 03:02
  • 1
Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже
  • 21.12 00:16
  • 1
"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19
  • 21.12 00:05
  • 3
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 21.12 00:00
  • 1
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 20.12 23:34
  • 1
В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение
  • 20.12 23:31
  • 4
Ростех заявил, что количество выпускаемой бронетехники и средств поражения растет в разы
  • 20.12 23:29
  • 98
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.12 22:29
  • 3
В Роскосмосе сообщили, что спутники группировки "Марафон" будут изготавливать серийно
  • 20.12 22:18
  • 1
Пентагон испугался, что Россия к 2030 году обгонит НАТО в ключевых областях
  • 20.12 18:42
  • 98
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 20.12 16:11
  • 0
Варшава идёт ва-банк. Ради собственных амбиций Польша готова потерять всё
  • 20.12 13:55
  • 1
Комбриг Ходаковский рассказал о проблемах в проведении разведывательных действий