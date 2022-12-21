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Интерфакс-АВН

Двигатели ОДК в 2022 году обеспечили 19 успешных космических пусков ракет "Союз"

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РД-107А
РД-107А
Источник изображения: личное

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетные двигатели, произведенные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех") в 2022 году, обеспечили 19 успешных космических пусков ракет-носителей семейства "Союз", сообщили во вторник в пресс-службе ОДК.

"Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов в уходящем году, обеспечили 19 запусков космических ракет-носителей типа "Союз" с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе 17 пусков ракет "Союз-СТ-Б", "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" на первой и второй ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а в двух случаях при запуске ракет "Союз-2.1в" - на первой ступени использовался двигатель НК-33А.

Ракеты "Союз" в 2022 году выводили на орбиту космические аппараты "Роскосмоса" и министерства обороны РФ, грузы и экспедиции к Международной космической станции, а также коммерческие спутники, в том числе иностранные.

"Знаковый пуск состоялся 22 октября с космодрома Восточный после более чем годовалого перерыва, который потребовался для перевода стартового комплекса "1С" космодрома на новое экологически чистое синтетического топливо нафтил. Этот пуск стал первым, при котором в двигателях ракеты-носителя типа "Союз-2" использовался нафтил, унифицированный для различных видов ракет", - сказали в ОДК.

Россия в 2022 году провела 22 космических запуска. 13 из них были выполнены с космодрома Плесецк в Архангельской области, семь запусков провели с космодрома Байконур в Казахстане и по одному запуску с космодрома Восточный в Амурской области и космодрома Куру во Французской Гвиане.

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