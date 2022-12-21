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ИноСМИ

Киев лишится еще одного союзника в Европе из-за "венгерского сценария"

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Братиславский град
Братиславский град.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

ЕП: досрочные выборы изменят отношение Словакии к поддержке Украины

Политический кризис в Словакии может пойти по "венгерскому сценарию" и привести к власти пророссийски настроенные оппозиционные силы, пишет "Европейська правда". При таком развитии событий Украина потеряет еще одного союзника и не получит ранее обещанные ей Братиславой истребители МиГ-29.

Юрий Панченко

Насколько вероятен разворот Словакии от дружественного Украине государства к государству-евроскептику, которое будет продвигать "венгерские" тезисы о необходимости компромисса с Россией? К сожалению, опасность этого существенно возросла пятнадцатого декабря, после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству Эдуарда Гегера.

Это резко увеличило шансы на досрочные выборы. А все расклады свидетельствуют, что в случае таких выборов победу будет праздновать оппозиция, в том числе откровенно пророссийская.

Впрочем, этого сценария еще возможно избежать. Прозападные силы теоретически имеют возможность переформатировать коалицию, да и даже в случае объявления досрочных выборов Братислава способна сохранить поддержку Украины на нынешнем уровне. В том числе – передать Украине обещанные истребители МиГ-29.

Роль личности в кризисе

Политический кризис редко имеет одного виновника – обычно к нему приводит комплекс ошибок, которые допускают многие политические игроки.

Словацкая ситуация в этом смысле уникальна. Можно смело утверждать, что вина в кризисе если не полностью, то в основном лежит на одном человеке. Речь идет об Игоре Матовиче – бывшем премьере и нынешнем министре финансов, лидере партии OĽaNO (эта аббревиатура на украинском означает "Обычные люди и независимые личности"), победившей на прошлых выборах.

О возможных проблемах, которые способен создать Матович, словацкие политологи начали говорить уже в начале 2020 года, как только стало известно, что OĽaNO одержала победу на парламентских выборах и он должен стать новым премьером.

Дело в том, что Матович имеет репутацию популиста, не способного работать в команде. Показательная деталь: партия OĽaNO, которая и раньше не раз принимала участие в выборах, во время каждой кампании существенно меняла свой предвыборный список, потому что как только кто-то из партийцев позволял себе иметь мнение, отличное от позиции лидера партии – это сразу означало вычеркивание его из избирательных списков на следующих выборах.

Те, кто ждал конфликтов от Матовича, оказались правы. Поработав на посту премьера год, он создал кризис в коалиции, решить который удалось лишь отставкой премьера. Точнее – рокировкой. Чтобы избежать досрочных выборов, Матович согласился уступить пост главы правительства своему однопартийцу и министру финансов Эдуарду Гегеру, а сам возглавил минфин. Эта рокировка отсрочила крах коалиции, но не могла его остановить.

Должность главы минфина дала Матовичу возможности вмешивать в работу всех министерств, чем он постоянно и пользовался. Это негативно влияло на работу правительства и вызвало новый конфликт с партией SaS и ее лидером, вице премьером и министром экономики Рихардом Суликом. В конце концов, SaS озвучил новый ультиматум: Матович должен уйти с министерского поста или партия выходит из коалиции и та теряет большинство.

На этот раз достичь компромисса не удалось. Словацкая коалиция распалась. А вскоре SaS вместе с оппозиционными партиями внесли проект резолюции о вотуме недоверия действующему правительству. Одновременно намекая, что готовы пересмотреть свое решение. Если Матович все же уйдет в отставку.

Словацкая "мыльная опера"

Голосование по вотуму недоверия было запланировано на вторник тринадцатого декабря, и все сигналы свидетельствовали, что правительство должно уйти в отставку. "Сегодня мафия свергнет правительство", – написал Матович в Твиттере во вторник утром. Он явно сделал ставку не на достижение компромисса, а на создание громкого скандала, который позволил бы ему представить свое увольнение как "месть мафии" политику, который вступил с ней в бой.

Впрочем, тогда премьеру Эдуарду Гегеру удалось привлечь голоса внефракционных депутатов, чтобы на два дня перенести голосование за вынесение вотума недоверия. Шаг, который давал шанс обойтись без перевыборов. А дальше произошло почти невозможное.

В партии OĽaNO, которая до сих пор была ручным политпроектом Матовича, произошел раскол. Часть депутатов и министры заявили о необходимости поиска компромисса с SaS, даже ценой отставки своего лидера. Матовичу пришлось пойти на переговоры с лидером SaS Суликом. Он выдвинул два требования своего увольнения: не поддержку вотума недоверия правительству, и поддержку разработанного его министерством проекта госбюджета на 2023 год. Но учитывая, что у SaS было множество замечаний к этому бюджету, договориться не удалось.

Тогда, накануне решающего голосования, встречу с Суликом провел премьер Гегер, и им удалось договориться о сохранении коалиции и правительства в обмен на отставку Матовича, то есть министра финансов. Единственное условие: Матович, в честное слово которого SaS давно перестал верить, должен еще до голосования за вотум недоверия подать президенту заявление об увольнении.

Матович согласился и отправился на прием к президенту Зузане Чапутовой, чтобы вручить такое заявление лично. Впрочем, как он позже рассказал, по пути ему позвонил некий "уважаемый человек", который предложил ему не сдаваться и продолжать борьбу. Как описывает дальнейшие события президент Чапутова, Матович "подписал заявление об отставке в присутствии сотрудников ее офиса, но в последний момент передумал и вырвал подписанный документ из рук секретаря".

Нарушив очередную договоренность, Матович определил судьбу правительства Гейгера: за вотум недоверия проголосовало семьдесят восемь депутатов из ста пятидесяти, включая партию SaS.

Период неопределенности

Итак, шестнадцатого декабря, в соответствии с требованиями конституции, президент Чапутова отправила в отставку правительство Гегера. Но значит ли это, что теперь досрочных выборов не избежать? Нет, шанс еще есть. По крайней мере – формальный. Партия SaS заявляет, что предпочла бы с нуля начать коалиционные переговоры, чтобы восстановить коалицию и сформировать новое правительство. Конечно, без Матовича.

Однако этот путь не кажется слишком реальным. Третья коалиционная партия – "Мы семья" спикера Бориса Коллара уже заявила, что предпочитает досрочные выборы, и чем раньше, тем лучше. Также непонятна позиция OĽaNO – одна часть партии вместе с Матовичем поддерживает досрочные выборы, а другая вместе с Гегером – переформатирование коалиции. Ситуацию осложняет особенность словацкой конституции: та не содержит механизма досрочных выборов.

Из-за этого до сих пор, в случае отставки правительства, дата досрочных выборов определялась специальным законом. Однако недавно конституционный суд Словакии признал такую практику неконституционной. Поэтому, для того, чтобы объявить досрочные выборы, парламент должен сначала внести изменения в конституцию. Это требует времени и политической воли, поэтому досрочные выборы могут пройти только в середине следующего года, а возможно – даже в сентябре.

В придачу, внесение изменений в конституцию требует наличия конституционного большинства (девяносто из ста пятидесяти депутатов), чего у сторонников досрочных выборов пока нет.

Не исключено, что этот фактор окажет свое влияние на переговоры, став мощным аргументом в пользу возобновления коалиции.

Риски для Украины

Сможет ли техническое правительство продолжать поддержку страны, в частности, передать обещанные истребители МиГ-29? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Дело в том, что техническое правительство не имеет права предпринимать шаги, касающиеся международной политики безопасности. Например, не может принять решение о выходе Словакии из НАТО или о признании государства Косово. Такие решения имеет право принимать только полноценное правительство.

Входит ли помощь Украине в эти ограничения? В правительстве уверяют, что нет. По их логике, передача Украине оружия – это обычная операция с государственной собственностью, относительно чего ограничений нет. А соответственно, в ближайшие минимум полгода, пока правительство будет действовать в статусе и. о., проблем с поддержкой Украины быть не должно.

Впрочем, не факт, что с этой логикой согласится пророссийская оппозиция. Можно предположить, что они будут трактовать передачу Украине оружия как политику и попытаются остановить ее в судебном порядке.

Куда хуже выглядит ситуация в среднесрочной перспективе. Особенно – если досрочных выборов избежать не удастся.

Все опросы однозначны – при таком сценарии новое большинство получат две оппозиционные партии: "Голос" и Smer-SD. Лидером последней является бывший премьер Роберт Фицо, который сейчас продвигает тезисы о "вредности" предоставления Украине оружия и о необходимости искать компромисс с Путиным. То есть, его позиция похожа на позицию соседней Венгрии

В самой Венгрии также не слишком скрывают, что ожидают победы словацкой оппозиции. В таком случае новое словацкое правительство станет союзником Орбана в противостоянии с Брюсселем.

Конечно, даже при досрочных выборах (которые состоятся не скоро), правительство может изменить общественные симпатии. Из-за конституционной дилеммы у него достаточно времени, чтобы улучшить свои позиции и нарастить рейтинг.

Однако, для этого, по меньшей мере, надо решить "проблему Мартовича".

Но ответ на вопрос, как это можно сделать, пока не знает никто.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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