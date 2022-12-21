Войти
ИноСМИ

Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже

232
1
-1
Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Полковник Макгрегор: игнорируя Россию, США продлевают страдания Украины

Конфликт на Украине – это не компьютерная игра, а человеческая трагедия, пишет полковник США в отставке Макгрегор в статье для ТАС. Игнорируя интересы безопасности Москвы, Вашингтон продлевает страдания украинцев. США должны призвать Киев к переговорам.

Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

Выступая 29 ноября с речью, заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа (Marcin Ociepa) сказал: "Вероятность войны с нашим участием очень высока. Слишком высока, чтобы мы рассматривали это сценарий только теоретически". Польское министерство обороны якобы планирует призвать в 2023 году 200 тысяч резервистов и провести с ними в течение нескольких недель боевую подготовку. Однако обозреватели в Варшаве подозревают, что такие действия легко могут привести к общенациональной мобилизации.

Между тем, в администрации Байдена нарастает обеспокоенность, что вооруженные силы Украины потерпят крах под напором русского наступления. Земля на юге Украины промерзает, и опасения администрации кажутся вполне оправданными. В интервью изданию Economist командующий ВСУ Валерий Залужный признал, что российская мобилизация и тактика дает результаты. Он даже намекнул, что украинские войска могут не выстоять в ходе предстоящего российского наступления.

Тем не менее, Залужный отверг даже мысль об урегулировании конфликта путем переговоров и вместо этого попросил еще больше оружия и помощи. Генерал утверждал, что, получив 300 новых танков, 600-700 новых БМП и 500 новых гаубиц, он сумеет победить Россию. По правде говоря, генерал Залужный просит не помощь. Он просит новую армию. В этом-то и заключается самая большая опасность для Вашингтона и для его союзников по НАТО.

Когда вашингтонская внешняя политика терпит неудачу, истинно верующие в великое дело черпают волю к победе в глубоком колодце идеологического самообмана. Блинкен, Клейн (глава аппарата Белого дома – прим. ИноСМИ), Остин (министр обороны – прим. ИноСМИ) и прочие ястребы из партии войны обещают Киеву вечную поддержку, каковы бы ни были издержки. Подобно "самым лучшим и самым умным" из эпохи 60-х, они с радостью принесут реализм в жертву своим заблуждениям, дабы насладиться общественным резонансом и заняться саморекламой. Для этого они и совершают один публичный визит на Украину за другим.

Этот спектакль устрашающе напоминает события более чем полувековой давности, когда американская опосредованная война во Вьетнаме терпела провал. Сомневающиеся в целесообразности прямого вмешательства с целью спасения Сайгона от поражения ушли в подполье. В 1963 году у Вашингтона во Вьетнаме уже было 16 тысяч военных советников. Мысль о том, что США поддерживают южновьетнамское правительство, которое может проиграть Северному Вьетнаму, отвергалась напрочь. Госсекретарь Дин Раск (Dean Rusk) тогда сказал: "Мы не уйдем, пока не победим в этой войне".

К весне 1965 года американские военные советники начали гибнуть. Генерал Уэстморленд (Westmoreland), возглавлявший командование военного содействия Вьетнаму, докладывал Линдону Джонсону: "Становится все более очевидно, что нынешнего объема американской помощи недостаточно, чтобы предотвратить крах Южного Вьетнама… Северный Вьетнам готовится к решающей схватке… По просьбе южновьетнамского правительства необходимо принять решение о скорейшей отправке 125 тысяч американских военнослужащих, дабы не допустить захвата власти коммунистами".

Безоговорочная поддержка администрацией Байдена режима Зеленского в Киеве подходит к стратегическому переломному моменту, весьма похожему на то, что было в 1965 году при Джонсоне. В 1964 году Линдон Джонсон вдруг решил, что мир и безопасность в Юго-Восточной Азии является для США жизненно важным стратегическим интересом. С такими же аргументами выступает сегодня администрация Байдена, говоря об Украине. Как и Южный Вьетнам в 1964 году, Украина сегодня проигрывает в вооруженном конфликте с Россией.

Больницы и морги Украины до отказа заполнены ранеными и мертвыми украинскими солдатами. Вашингтонские марионетки в Киеве разбазарили свой человеческий капитал и значительную западную помощь, проведя серию самоубийственных контрнаступлений. Украинские солдаты, занимающие оборону на юге страны, отважные люди, но они не идиоты. Спартанцы в Фермопилах тоже были отважными людьми, но они все равно погибли.

Реальная опасность сейчас заключается в том, что Байден может вскоре выступить по телевидению и повторить заявление Джонсона, прозвучавшее в 1965 году. Только "Южный Вьетнам" он заменит на "Украину":

"Сегодня, мои сограждане американцы, я хочу поговорить с вами о свободе, демократии и борьбе украинского народа за победу. Никакой другой вопрос не занимает так наш народ. Никакая другая мечта не поглощает так мысли миллионов, живущих на Украине и в Восточной Европе… Однако я не веду речь о нападении НАТО на Россию. Я предлагаю направить на Украину коалицию желающих во главе с США, которая будет состоять из американских, польских и румынских войск, и которая создаст наземный эквивалент „бесполетной зоны”. Миссия, которую я предлагаю, будет мирной, с задачей создать в западной части Украины безопасную зону для украинских войск и для беженцев, пытающихся выжить в условиях разрушительных российских ударов"…

Народ Украины не спасти, просто завернув катастрофу в фантик риторики. Конфликт на Украине – это не фантазия из компьютерной игры. Это увеличенная человеческая трагедия, порожденная продвижением НАТО на восток. Ее жертвы живут не в Северной Америке. Они живут в регионе, который большинство американцев не сможет отыскать на карте. Вашингтон призывал украинцев сражаться. Теперь он должен призвать их остановиться.

В странах НАТО нет единства в вопросе вооруженного конфликта на Украине. Если не считать Польшу и, возможно, Румынию, ни один из членов альянса не спешит проводить мобилизацию войск для ведения долгой, трудной и изнурительной войны с Россией на Украине. Никто в Лондоне, Париже и Берлине не хочет идти на риск ядерной войны с Москвой. Американцы против войны с Россией, а те немногие, кто выступает за столкновение, это идеологи, легкомысленные политические оппортунисты или алчные военные подрядчики.

Когда американские войска ушли, наконец, из Юго-Восточной Азии, американцы думали, что теперь Вашингтон будет проявлять больше сдержанности, признает пределы мощи страны и станет проводить менее агрессивную и более реалистичную внешнюю политику. Американцы тогда ошиблись. Но теперь они и европейцы знают, что отказ Вашингтона признавать законные интересы безопасности России на Украине и вступать в переговоры о прекращении конфликта – это путь к затягиванию боевых действий и усилению людских страданий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Германия
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
ИТ
Ядерный щит
Похожие новости
11.04.2022
Билл Клинтон заявил, что пытался поставить Россию на "правильный путь"
22.11.2021
Звездно-полосатый позер
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
1 комментарий
№1
21.12.2022 03:02
Люди страдают с обеих сторон.И так будет продолжаться до тех по пока функционирует Ураина ,Ее лидер так еще не обожрался на этом то рынке оружия.Следущий 24 год предлагаю назвать годом свиньи..
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 07:00
  • 40100
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 03:45
  • 1
Оборонная промышленность Японии
  • 21.12 03:33
  • 1
Штайнмайер в беседе с Си Цзиньпином попросил КНР подействовать на РФ для прекращения СВО
  • 21.12 03:02
  • 1
Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже
  • 21.12 00:16
  • 1
"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19
  • 21.12 00:05
  • 3
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 21.12 00:00
  • 1
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 20.12 23:34
  • 1
В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение
  • 20.12 23:31
  • 4
Ростех заявил, что количество выпускаемой бронетехники и средств поражения растет в разы
  • 20.12 23:29
  • 98
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.12 22:29
  • 3
В Роскосмосе сообщили, что спутники группировки "Марафон" будут изготавливать серийно
  • 20.12 22:18
  • 1
Пентагон испугался, что Россия к 2030 году обгонит НАТО в ключевых областях
  • 20.12 18:42
  • 98
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 20.12 16:11
  • 0
Варшава идёт ва-банк. Ради собственных амбиций Польша готова потерять всё
  • 20.12 13:55
  • 1
Комбриг Ходаковский рассказал о проблемах в проведении разведывательных действий