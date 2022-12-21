Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже

Полковник Макгрегор: игнорируя Россию, США продлевают страдания Украины

Конфликт на Украине – это не компьютерная игра, а человеческая трагедия, пишет полковник США в отставке Макгрегор в статье для ТАС. Игнорируя интересы безопасности Москвы, Вашингтон продлевает страдания украинцев. США должны призвать Киев к переговорам.

Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

Выступая 29 ноября с речью, заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа (Marcin Ociepa) сказал: "Вероятность войны с нашим участием очень высока. Слишком высока, чтобы мы рассматривали это сценарий только теоретически". Польское министерство обороны якобы планирует призвать в 2023 году 200 тысяч резервистов и провести с ними в течение нескольких недель боевую подготовку. Однако обозреватели в Варшаве подозревают, что такие действия легко могут привести к общенациональной мобилизации.

Между тем, в администрации Байдена нарастает обеспокоенность, что вооруженные силы Украины потерпят крах под напором русского наступления. Земля на юге Украины промерзает, и опасения администрации кажутся вполне оправданными. В интервью изданию Economist командующий ВСУ Валерий Залужный признал, что российская мобилизация и тактика дает результаты. Он даже намекнул, что украинские войска могут не выстоять в ходе предстоящего российского наступления.

Тем не менее, Залужный отверг даже мысль об урегулировании конфликта путем переговоров и вместо этого попросил еще больше оружия и помощи. Генерал утверждал, что, получив 300 новых танков, 600-700 новых БМП и 500 новых гаубиц, он сумеет победить Россию. По правде говоря, генерал Залужный просит не помощь. Он просит новую армию. В этом-то и заключается самая большая опасность для Вашингтона и для его союзников по НАТО.

Когда вашингтонская внешняя политика терпит неудачу, истинно верующие в великое дело черпают волю к победе в глубоком колодце идеологического самообмана. Блинкен, Клейн (глава аппарата Белого дома – прим. ИноСМИ), Остин (министр обороны – прим. ИноСМИ) и прочие ястребы из партии войны обещают Киеву вечную поддержку, каковы бы ни были издержки. Подобно "самым лучшим и самым умным" из эпохи 60-х, они с радостью принесут реализм в жертву своим заблуждениям, дабы насладиться общественным резонансом и заняться саморекламой. Для этого они и совершают один публичный визит на Украину за другим.

Этот спектакль устрашающе напоминает события более чем полувековой давности, когда американская опосредованная война во Вьетнаме терпела провал. Сомневающиеся в целесообразности прямого вмешательства с целью спасения Сайгона от поражения ушли в подполье. В 1963 году у Вашингтона во Вьетнаме уже было 16 тысяч военных советников. Мысль о том, что США поддерживают южновьетнамское правительство, которое может проиграть Северному Вьетнаму, отвергалась напрочь. Госсекретарь Дин Раск (Dean Rusk) тогда сказал: "Мы не уйдем, пока не победим в этой войне".

К весне 1965 года американские военные советники начали гибнуть. Генерал Уэстморленд (Westmoreland), возглавлявший командование военного содействия Вьетнаму, докладывал Линдону Джонсону: "Становится все более очевидно, что нынешнего объема американской помощи недостаточно, чтобы предотвратить крах Южного Вьетнама… Северный Вьетнам готовится к решающей схватке… По просьбе южновьетнамского правительства необходимо принять решение о скорейшей отправке 125 тысяч американских военнослужащих, дабы не допустить захвата власти коммунистами".

Безоговорочная поддержка администрацией Байдена режима Зеленского в Киеве подходит к стратегическому переломному моменту, весьма похожему на то, что было в 1965 году при Джонсоне. В 1964 году Линдон Джонсон вдруг решил, что мир и безопасность в Юго-Восточной Азии является для США жизненно важным стратегическим интересом. С такими же аргументами выступает сегодня администрация Байдена, говоря об Украине. Как и Южный Вьетнам в 1964 году, Украина сегодня проигрывает в вооруженном конфликте с Россией.

Больницы и морги Украины до отказа заполнены ранеными и мертвыми украинскими солдатами. Вашингтонские марионетки в Киеве разбазарили свой человеческий капитал и значительную западную помощь, проведя серию самоубийственных контрнаступлений. Украинские солдаты, занимающие оборону на юге страны, отважные люди, но они не идиоты. Спартанцы в Фермопилах тоже были отважными людьми, но они все равно погибли.

Реальная опасность сейчас заключается в том, что Байден может вскоре выступить по телевидению и повторить заявление Джонсона, прозвучавшее в 1965 году. Только "Южный Вьетнам" он заменит на "Украину":

"Сегодня, мои сограждане американцы, я хочу поговорить с вами о свободе, демократии и борьбе украинского народа за победу. Никакой другой вопрос не занимает так наш народ. Никакая другая мечта не поглощает так мысли миллионов, живущих на Украине и в Восточной Европе… Однако я не веду речь о нападении НАТО на Россию. Я предлагаю направить на Украину коалицию желающих во главе с США, которая будет состоять из американских, польских и румынских войск, и которая создаст наземный эквивалент „бесполетной зоны”. Миссия, которую я предлагаю, будет мирной, с задачей создать в западной части Украины безопасную зону для украинских войск и для беженцев, пытающихся выжить в условиях разрушительных российских ударов"…

Народ Украины не спасти, просто завернув катастрофу в фантик риторики. Конфликт на Украине – это не фантазия из компьютерной игры. Это увеличенная человеческая трагедия, порожденная продвижением НАТО на восток. Ее жертвы живут не в Северной Америке. Они живут в регионе, который большинство американцев не сможет отыскать на карте. Вашингтон призывал украинцев сражаться. Теперь он должен призвать их остановиться.

В странах НАТО нет единства в вопросе вооруженного конфликта на Украине. Если не считать Польшу и, возможно, Румынию, ни один из членов альянса не спешит проводить мобилизацию войск для ведения долгой, трудной и изнурительной войны с Россией на Украине. Никто в Лондоне, Париже и Берлине не хочет идти на риск ядерной войны с Москвой. Американцы против войны с Россией, а те немногие, кто выступает за столкновение, это идеологи, легкомысленные политические оппортунисты или алчные военные подрядчики.

Когда американские войска ушли, наконец, из Юго-Восточной Азии, американцы думали, что теперь Вашингтон будет проявлять больше сдержанности, признает пределы мощи страны и станет проводить менее агрессивную и более реалистичную внешнюю политику. Американцы тогда ошиблись. Но теперь они и европейцы знают, что отказ Вашингтона признавать законные интересы безопасности России на Украине и вступать в переговоры о прекращении конфликта – это путь к затягиванию боевых действий и усилению людских страданий.