Новый американский "легкий" танк оказался тяжелее на тонну советского Т-62

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Американский "легкий" танк получился слишком громоздким и не таким быстрым, как ожидали. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Неделю назад в Филадельфии перед матчем по американскому футболу команд Военно-морской и Военной академий вооруженных сил США любой желающий впервые мог ознакомиться с новейшим "мобильным защищенным средством огневой поддержки" MPF-LT.

Минувшим летом данная разработка General Dynamics Land Systems победила в объявленном конкурсе по выбору гусеничной машины с пушечным вооружением. Образец от этого производителя ранее был известен как Griffin II.

Всего, как сообщалось, будет закуплено более полутысячи штук, которые поступят на вооружение пехотных бригад в сухопутных войсках и в Национальной гвардии.

То, что MPF-LT отнесли к легкому классу, можно считать условностью, так как его боевая масса составляет 38 000 кг, а это на тонну больше, чем у среднего Т-62 и столько же, сколько у основного боевого Т-64А. Однако, если советские машины имеют противоснарядное бронирование, то "американец", в лучшем случае, сможет противостоять боеприпасам автоматических малокалиберных пушек. Одна надежда на планируемую в будущем установку комплекса активной защиты.

В качестве вооружения применена 105-мм пушка М35. В плане огневой мощи MPF-LT равен китайскому Type 15/ VT-5 и существенно проигрывает российскому "Спрут-СДМ1" с его 125-мм орудием, способным вести огонь как обычными, так и управляемыми боеприпасами.

В качестве спаренного пулемета используется 7,62-мм M240. На башне открыто установлен 12,7-мм M2HB.

Наводчик и командир получили совершенные прицелы с тепловизионными каналами. Утверждается, что экипаж будет иметь обзор на 360 градусов.

Первоначально ожидалось, что для улучшения характеристик подвижности будет установлен двигатель мощностью более 1000 л.с., однако на представленном экземпляре он 800-сильный. Из-за этого максимальная скорость не превышает 64 км/ч. Это удивляет военных экспертов, которые ожидали у машины, появившейся во втором десятилетии XXI века, более высоких скоростных возможностей.