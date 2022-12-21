Путин назвал всех воинов СВО героями

По словам президента, военнослужащие каждую секунду подвергают себя опасности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операция являются героями, которые находятся на острие решения самых сложных и опасных задач. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения в Кремле.

"На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операция. <…> Я искренне считаю, что все они герои", - сказа глава государства.

Он отметил, что военнослужащие каждую секунду подвергают себя опасности, и подчеркнул: "Подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом. И я думаю об этом постоянно".