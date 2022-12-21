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ТАСС

ЧТЗ отчитался о полном выполнении в 2022 году ГОЗ на поставку двигателей для танков и САУ

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ЧТЗ
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ).
Источник изображения: Военно-промышленный курьер

Как подчеркнул директор по особым поручениям концерна Игорь Мешков, выполнение ГОЗ в полном объеме и в срок предприятие обеспечило благодаря поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области

ТАСС, 20 декабря. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ-Уралтрак, в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") в 2022 году в полном объеме выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) на поставку дизельных двигателей для танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом сообщила пресс-служба УВЗ.

"ООО "ЧТЗ-Уралтрак" своевременно и в срок выполнила свои обязательства перед Министерством обороны РФ по выполнению прямого гособоронзаказа за 2022 год. Предприятие в полном объеме осуществило поставки дизельных двигателей и запасных частей к ним", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул директор по особым поручениям концерна Игорь Мешков, слова которого приводит пресс-служба, выполнение ГОЗ в полном объеме и в срок предприятие обеспечило благодаря поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области, а также грамотной экономической и кадровой политике на заводе.

В пресс-службе добавили, что на производственных площадках предприятия развернута работа по техперевооружению: утверждена программа запуска нового оборудования и ведется его закупка, реконструируется имеющийся станочный парк.

Кроме того, большое внимание уделяется улучшению условия труда рабочих, расширению социальных гарантий и льгот для них.

ЧТЗ-Уралтрак является основным заводом - изготовителем дизельных двигателей для российской бронетанковой техники.

Челябинскими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор", артиллерийские самоходные установки ("Акация", "Мста-С", "Коалиция" и другие).

Выпуск дизельных двигателей для нужд Минобороны является одной из ключевых производственных компетенций предприятия. 

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