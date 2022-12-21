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РИА Новости

Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Генерал-лейтенант Лемякин: проблем с обеспечением участников спецоперации нет

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 дек - РИА Новости. Проблем с обеспечением участников специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщил журналистам руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Алексей Лемякин.

Об этом он заявил во вторник в Минеральных Водах, где открылся швейный комплекс по производству экипировки для военнослужащих.

"Такой проблемы на сегодняшний день не существует. Открытие предприятия показывает, что взаимодействие отрасли с армией позволяет нам обеспечивать всю потребность ВС РФ, в том числе в районе выполнения СВО, высококачественным технологичным обмундированием, в том числе и горючим, и техникой", - сказал Лемякин в ходе визита на предприятие.

По его словам, во взаимодействии с Минпромторгом "стремимся вдохнуть вторую жизнь в отрасль", которая обеспечивает жизнедеятельность ВС РФ.

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