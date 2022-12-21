Потребности участников спецоперации обеспечиваются, заявили в Минобороны

Генерал-лейтенант Лемякин: проблем с обеспечением участников спецоперации нет

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 дек - РИА Новости. Проблем с обеспечением участников специальной военной операции на сегодняшний день нет, сообщил журналистам руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Алексей Лемякин.

Об этом он заявил во вторник в Минеральных Водах, где открылся швейный комплекс по производству экипировки для военнослужащих.

"Такой проблемы на сегодняшний день не существует. Открытие предприятия показывает, что взаимодействие отрасли с армией позволяет нам обеспечивать всю потребность ВС РФ, в том числе в районе выполнения СВО, высококачественным технологичным обмундированием, в том числе и горючим, и техникой", - сказал Лемякин в ходе визита на предприятие.

По его словам, во взаимодействии с Минпромторгом "стремимся вдохнуть вторую жизнь в отрасль", которая обеспечивает жизнедеятельность ВС РФ.