"Военторг" открыл на Ставрополье комплекс по производству экипировки для военнослужащих

На предприятии будет изготавливать одежду, спальные мешки и другую экипировку для обеспечения военнослужащих

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 20 декабря. / ТАСС/. "Военторг" открыл на Ставрополье производственный комплекс по изготовлению экипировки для обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции. Он будет производить продукцию по заказу Минобороны РФ, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России, АО "Военторг" на предприятии будет изготавливать одежду, спальные мешки и другую экипировку для обеспечения военнослужащих. Всего будут производить более 100 тысяч единиц продукции в месяц.

Руководитель АО "Военторг" Владимир Павлов рассказал журналистам, что этот производственный комплекс - третья площадка компании "Военторг" на юге страны, он был создан за три месяца. "В настоящее время здесь уже приступили к выполнению государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест", - отметил Павлов.

Глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко отметил, что предприятие повысит инвестиционную привлекательность округа. "Рад, что в нашем округе появилось такое масштабное производство. Это не только повышает инвестиционную привлекательность Минеральных Вод, дает дополнительные рабочие места для наших жителей, но и послужит большим подспорьем для нашей армии, ведь здесь будут производить экипировку и амуницию, в которой предстоит проходить службу нашим солдатам, защитникам. Уверен, что у завода большой потенциал для дальнейшего развития", - рассказал Сергиенко.