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ЦАМТО

Консолидированный оборонный бюджет Чили в 2023 ф.г. составит 2,252 млрд. долл.

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Военнослужащие ВС Чили
Военнослужащие ВС Чили.
Источник изображения: kn3.net

ЦАМТО, 20 декабря. Национальный конгресс Чили утвердил консолидированный бюджет в размере 2,252 млрд. долл. США для Вооруженных сил и связанных с ними организаций на 2023 ф.г. Эта цифра представляет собой увеличение на 0,5% по сравнению с 2022 ф.г.

Как сообщает Infodefensa.com, новый бюджет предусматривает финансирование "минимального оперативного уровня", требуемого Вооруженными силами. При этом около 73,6% из всей суммы представляют собой расходы на персонал.

Непосредственно Вооруженным сил Чили в бюджете на 2023 ф.г. выделено 1,654 млрд. долл., что представляет собой уменьшение на 0,3% по сравнению с 2022 ф.г. Сухопутные войска получат 732 млн. долл. (увеличение на 0,2% по отношению к 2022 ф.г.), Военно-морские силы – 541 млн. долл. (-0,7%), Военно-воздушные силы – 342 млн. долл. (-0,6%).

Предприятия военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Чили получат 22 млн. долл. (+5,9%). Из этой суммы Военно-географический институт получит 5,3 млн. долл. (+4,9%), гидрографическая и океанографическая служба ВМС – 7,7 млн. долл. (+6,7%), аэрофотограмметрическая служба – 2,8 млн. долл. (+8,8%).

Что касается других зависимых организаций, то им определена статья в бюджете в размере 368 млн. долл. (+5,0%). Главное управление морских территорий и торгового флота (DIRECTEMAR) получит бюджет в размере 87 млн. долл. (+4,6%), Главное управление гражданской авиации (DGAC) – 281 млн. долл. (+5,2%).

В бюджете на 2023 ф.г. сумма в 204 млн. долл. также выделяется организациям здравоохранения Министерства обороны и она не изменится по сравнению с 2022 ф.г. Организациям здравоохранения СВ будет выделено 82 млн. долл. долл., ВМС – 79 млн. долл., ВВС – 43 млн. долл.

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США
Чили
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