МНО Литвы заключило контракт на поставку РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 20 декабря. Министерство национальной обороны Литвы объявило о подписании с США контракта на поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Подписанный контракт предусматривает закупку 8 пусковых установок с боевыми и учебными боеприпасами, включая управляемые реактивные снаряды различных типов и оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км. Пакет для Литвы также включает оборудование для обучения и обслуживания систем, услуги обучения личного состава, АСУ управления огнем полевой артиллерии (IFATDS), интеграцию с системой противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS). Общая стоимость закупки оценивается в 495 млн. долл. Первые поставки РСЗО HIMARS запланированы на 2025 год.

В настоящее переговоры с США переходят к вопросам интеграции HIMARS, включая обучение личного состава и техническое обслуживание.

На состоявшейся 15 декабря в ходе визита в Вашингтон встрече с министром обороны США Ллойдом Дж. Остином министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул особое значение заключенного контракта для национальной обороны Литвы. По оценке литовского министра, поставки должны значительно повысить обороноспособность страны.

Подчеркивается, что РСЗО HIMARS закупают все три страны Балтии и Литва намерена активно сотрудничать с Латвией и Эстонией в развитии этого потенциала.

Министр обороны США в ходе встречи подтвердил приверженность США укреплению безопасности Литвы за счет постоянного присутствия американских войск, а также поблагодарил Литву за военную поддержку и помощь Украине.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-142 HIMARS, 36 контейнеров с управляемыми РС M30A2 GMLRS, 36 контейнеров с управляемыми РС M31A2 GMLRS, 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM403 (ER GMLRS), 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM404 (ER GMLRS), 18 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 495 млн. долл.

В настоящее время РСЗО в составе ВС стран Балтии отсутствуют. В декабре прошлого года на встрече в Каунасе министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, министр обороны Эстонии Калле Лаанет и министр обороны Латвии Артис Пабрикс достигли договоренности о том, что все три балтийские страны приобретут РСЗО для своих вооруженных сил.

В июле 2022 года Госдепартамент США уже одобрил потенциальную поставку Эстонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 РСЗО M142 HIMARS, а также сопутствующих боеприпасов, оборудования и услуг на сумму до 500 млн. долл.