МО заявило об отсутствии сложностей с обеспечением участников СВО зимними вещами и ГСМ

Руководитель департамента ресурсного обеспечения ведомства Алексей Лемякин отметил, что оснащению бойцов помогает открытие на Ставрополье производственного комплекса по производству экипировки

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 20 декабря. / ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) обеспечены зимними вещами, горюче-смазочными материалами (ГСМ) и боеприпасами, сложностей с этим нет. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

"Такой проблемы на сегодняшний день не существует", - сказал Лемякин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Генерал-лейтенант пояснил, что в том числе оснащению бойцов помогает открытие на Ставрополье производственного комплекса по производству экипировки, который он посетил в этот день.

"Открытие предприятия показывает, что взаимодействие отрасли с армией позволяет нам обеспечивать всю потребность вооруженных сил, в том числе в районе выполнения СВО, высококачественным, технологичным обмундированием, а также и горючим, и техникой. Во взаимодействии с Минпромторгом мы стремимся вдохнуть вторую жизнь во всю нашу отрасль, которая обеспечивает жизнедеятельность вооруженных сил", - добавил Лемякин.