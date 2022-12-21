Семь самых богатых игроков ЧМ-2022. Заслужили ли эти футболисты получать столь огромные деньги?

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился. Турнир подарил нам целую россыпь ярких противостояний, голов, сенсаций и красивых историй.

В данном материале мы решили осветить вечно актуальную тему, связанную с финансами в футболе и зарплатами звезд, которые выступали на этом ЧМ, либо продолжают борьбу за трофей по сей день.

Уточним, что под годовым окладом каждого футболиста подразумеваются зарплата и бонусы, прописанные в контрактах, а также рекламные контракты, лицензионные отчисления и многое другое.

7. Антуан Гризманн (сборная Франции)

27,5 миллионов в год по версии Sportico.

На ЧМ в Катаре Антуан оформил три результативных паса и ни разу не забил сам. Отлично справляется с функциями полузащитника, действуя из глубины. Стал одним из главных приятных открытий мундиаля с учетом откровенного спада в мадридском «Атлетико» и непонятного периода в «Барселоне».

Если говорить о годовом окладе Гризу - столько же инвестиционный холдинг Михаила Фридмана потерял на финансовых вливаниях в Uber.

6. Рахим Стерлинг (сборная Англии)

29,4 миллиона в год по данным издания Sportico.

Всего один гол на ЧМ-2022 и один ассист. Вылетел со сборной Англии на стадии четвертьфинала. Выступил ниже своих возможностей и даже толком не побаловал своими излюбленными симуляциями и «нырками» в чужой штрафной и возле нее.

Если говорить о годовом окладе Рахима – на такую же сумму прохудился российский бюджет из-за вакцины от коронавируса «Спутник V». Также за эти деньги футболист «Челси» мог бы приобрести особняк актера Бена Аффлека.

5. Роберт Левандовски (сборная Польши)

35 миллионов в год по версии Forbes.

Два гола и один ассист на чемпионате мира в Катаре. Поразил ворота Саудовской Аравии и Франции. Французам забил с пенальти и то со второй попытки, сперва выдав нечто невразумительное, но подсобил Уго Льорис, выскочивший с «ленточки». Особого впечатления игра нападающего «Барселоны» на нас не произвела.

На свою годовую зарплату польская звезда может приобрести российский самолет SSJ-100. Пассажирский.

4. Неймар (сборная Бразилии)

87 миллионов в год по версии Forbes. По версии Sportico – 91 миллион долларов.

На ЧМ в Катаре забил два гола, оформил один ассист и так и не дождался своей очереди в серии пенальти с хорватами. Его гол тем же хорватам в овертайме получился одним из наиболее ярких на мундиале, но вряд ли сам Неймар испытывает из-за этого огромную радость. Он покинул ЧМ, заливаясь слезами. Форвард ПСЖ очень хотел стать чемпионом мира, но у футбольного бога пока другие планы.

Кстати, если вернуться к заработку бразильского модника, столько же заработала популярная Ким Кардашьян за целых четыре года съемок в «Семейство Кардашьян».

3. Лионель Месси (сборная Аргентины)

По данным Sportico и Fotbes аргентинский гений зарабатывает 110 миллионов. На текущем чемпионате мира Месси является главной звездой, которая поступательно движется к осуществлению своей давней мечты. Форвард ПСЖ наколотил пять голов (три – с пенальти) на турнире и оформил три результативных паса. Его ассисты на Молину (игра с голландцами) и Хулиана Альвареса (Хорватия) по праву признаны настоящими шедеврами. До триумфа Месси и компании остался всего один шаг.

Если годовую зарплату Месси тратить по принципу «один миллион рублей в год», то на это уйдет 566 лет.

2. Криштиану Роналду (сборная Португалии)

113 миллионов в год по данным Sportico, а по данным издания Forbes – 100 миллионов.

По ходу катарского мундиаля португальская суперзвезда осталась безработной. «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с Криштиану после его скандального интервью с Пирсом Морганом. Где Криштиану продолжит карьеру, пока непонятно. Западная пресса неустанно сватает нарцисса в Саудовскую Аравию на бешеный оклад.

На ЧМ-2022 Роналду ничем примечательным себя не проявил. Забил всего один гол (и тот с «липового» пенальти) Гане и не оформил ни единого ассиста. Оба матча плей-офф начинал на скамейке запасных. Выйдя на поле в играх со Швейцарией и Марокко никакой реальной пользы коллективу Сантуша не принес. Аналитики, утверждающие, что Роналду закончился как футболист, во многом правы. Это закат карьеры во всех смыслах и с негативным окрасом.

1.Килиан Мбаппе (сборная Франции)

128 миллионов долларов по подсчетам издания Forbes и 125 миллионов по подсчетам Sportico. Самый высокооплачиваемый футболист катарского ЧМ, ранее заполучивший просто невероятный контракт от парижских арабов, сумевших отговорить Килиана от переезда в Мадрид.

На мундиале в Катаре Мбаппе наколотил пять голов и оформил три ассиста (один из ассистов – в полуфинале с сенсационным Марокко). Его голы полякам совершенно точно войдут в соответствующие топы по итогам ЧМ вместе с голами Ришарлисона. Один из наиболее ярких исполнителей турнира, главная надежда Франции в погоне за очередным золотом. Близок к тому, чтобы стать уже двукратным чемпионом мира в очень молодом возрасте.

Люди часто задаются вопросом – а насколько вообще оправданно снабжать, пусть и звездных футболистов, такими зарплатами? Сразу вспоминаются слова экс-форварда сборной Англии Гари Линекера. Гари как-то заявил, что люди совершенно забывают о том, сколько получают звезды кино, гонщики «Формулы-1», гольфисты, певцы и прочие звезды шоу-бизнеса, обращая свое внимание исключительно на футболистов, регулярно жертвующих своим здоровьем и несущих колоссальную ответственность за каждое свое действие.

Недавно затрагивал эту тему и Дмитрий Губерниев. По словам Дмитрия, «футбол - коммерческий, дорогой вид спорта номер один».

«И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализовываться! И в спорте, и в жизни!» - заключил комментатор.

«Миллионы болельщиков смотрят футбольные матчи по телевизору, 60 тысяч болельщиков смотрят матчи непосредственно на стадионе. Да, мы получаем много, но разве это нечто чрезмерное? Клубы могут позволить себе платить такие деньги. Этот ответ не особо популярен, но я думаю именно в таком ключе», - заявил Кевин Де Брейне, зарабатывающий около 30 миллионов, но не попавший в наш топ из-за провала сборной Бельгии в Катаре. Топ-семерка составлена исключительно из тех, чьи сборные добрались хотя бы до четвертьфинальной стадии.