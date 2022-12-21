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Военное обозрение

Американское издание назвало кустарную украинскую военную технику примером изобретательности и одновременно отчаяния

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружении украинской армии появляется все больше странного вида боевых машин, которые собираются на предприятиях из обломков разбитой бронетехники и даже музейного вооружения. Об этом пишет издание Forbes, анализируя ситуацию с обеспечением украинской армии бронетехникой.

По утверждению издания, сейчас в украинской армии наблюдается «головокружительное множество» импровизированной бронетехники и даже систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов. Некоторые подобные экземпляры работают отлично, но про большинство так не скажешь. Появление подобной техники – свидетельство не только изобретательности, но и отчаяния украинцев, пишет Forbes.

Даже иностранные союзники Украины не могут восполнить постоянную нехватку бронетехники. Ведь боевые действия идут уже десятый месяц, ВСУ несут огромные потери не только в личном составе, но и в технике. Вот и вынуждены украинские предприятия, ремонтирующие военную технику, приспосабливаться к сложившейся ситуации и использовать для ремонта все, что есть под рукой.

Издание пишет о боевой машине пехоты, сочетающей бортовую башню БМП с гусеничным ходом ПРП-3/4. Довольно часто используются пикапы с установленными на них пулеметами. Встречаются даже пикапы с пулеметами «Максим» более чем столетней давности. Таким образом, украинские военные сегодня составили достойную конкуренцию по подобной изобретательности боевикам Сирии или Ирака.

Источник изображения: topwar.ru

Издание пишет, что чаще всего самодельная техника встречается на вооружении бригад территориальной обороны. Это вполне понятно: лучшие образцы техники отправляются на фронт, в воюющие части, а боевикам из территориальной обороны остаются пикапы с устаревшими пулеметами или непонятные бронемашины, собранные из нескольких.

Пытаясь увеличить свою огневую мощь, формирования территориальной обороны идут на самые оригинальные решения. Например, они устанавливают на автомобили ракетные пусковые установки, предназначенные для самолетов и вертолетов. На бронированные тягачи МТ-ЛБ устанавливают противотанковые пушки МТ-12. Это позволяет территориальной обороне обрести собственные самоходные орудия.

Выходом из сложившейся ситуации автор Forbes, как и следовало предположить, видит увеличение военной помощи Украине. Он пишет, что если бы США и НАТО поставляли Украине большое количество бронетехники, то у ВСУ не было бы необходимости использовать пикапы со столетними пулеметами или приваренные к ПРП-3 башни БМП. Но новое вооружение вряд ли появится в распоряжении украинских военных, поскольку страны НАТО сами переживают процесс модернизации своих парков бронированной техники.

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Страны
Ирак
Сирия
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Продукция
МТ-ЛБ
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