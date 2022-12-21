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ЦАМТО

Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией по линии ВТС

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 20 декабря. Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только какие-то взаимные поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", – сказал В.Путин.

В.Путин отметил, что Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники.

"Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", – подчеркнул В.Путин.

По его словам РФ и Белоруссия договорились "и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности наших двух стран".

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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