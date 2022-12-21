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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что сделают все возможное для штатного приземления космонавтов

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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09"
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава госкорпорации Юрий Борисов пожелал членам экипажа приятного продолжения полета, здоровья и хорошего настроения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Роскосмос сделает все для обеспечения безопасности российского экипажа Международной космической станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов во вторник во время общения с космонавтами на МКС.

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность и ваше нормальное штатное приземление и возвращение на Землю", - сказал Борисов при переговорах с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

Глава Роскосмоса также пожелал членам экипажа приятного продолжения полета, здоровья и хорошего настроения.

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен.

Как сказали в Роскосмосе, 16 декабря был проведен ряд тестов систем корабля "Союз МС-22", в том числе проверка его системы управления движением с кратковременным включением двигателей причаливания и ориентации. Тесты систем корабля показали, что других неисправностей нет. 

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