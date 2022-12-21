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ТАСС

Госдеп США считает делом Греции возможную отправку С-300 на Украину

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в западных странах существует единодушие в отношении срочной необходимости укрепления украинской ПВО

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя возможную отправку принадлежащих Греции систем С-300 с острова Крит на Украину и их замену американской системой Patriot, заявил, что решение о поставке вооружений Киеву принимает страна, которой они принадлежат.

"Каждая страна должна решить для себя сама, что она способна подготовить и предоставить Украине. И мы, безусловно, ценим множество способов, которыми международное сообщество, включая Грецию, продемонстрировало свою поддержку", - приводит его слова во вторник портал Hellas journal. Прайс отметил, что иногда страны осуществляют подобную помощь, не заявляя об этом публично, однако в ряде случаев о таком сообщалось открыто. "Возможно, вы помните, что в первые дни этого конфликта Словакия приняла решение предоставить Украине систему С-300. Мы смогли поддержать этот вклад, удовлетворив потребности Словакии", - сказал представитель Госдепа.

Он утверждал, что в западных странах существует единодушие в отношении срочной необходимости укрепления украинской ПВО, и заявил, что изыскиваются пути для лучшей защиты воздушного пространства Украины. "Мы, безусловно, признаем глубокую угрозу, с которой Украина сталкивается с воздуха, и это признают и наши союзники по НАТО, в число которых, естественно, входит Греция. Это всегда тема для обсуждения, когда мы говорим с нашими украинскими партнерами о том, что им нужно для защиты своего народа и своей страны с воздуха", - сказал Прайс.

Как говорилось в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва считает враждебными по отношению к России планы Греции по поставкам Украине С-300 и других средств противовоздушной обороны российского или советского образца. Захарова напомнила, что речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые запрещают Афинам реэкспорт поставленной Москвой военной техники третьей стороне без согласия РФ. 

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Греция
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Patriot ЗРК
С-300
Проекты
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