Москва начинает развертывать непобедимое оружие, пишут СМИ

Newsweek: Россия развертывает непобедимое оружие

МОСКВА, 20 декабря/ Радио Sputnik. На вооружение российской армии принято непобедимое оружие, пишет издание Newsweek.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о заступлении на боевое дежурство второго полка со стратегическим ракетным комплексом "Авангард".

"Россия ввела в эксплуатацию еще одну смертоносную боевую систему "Авангард"… По заявлению российских властей, оружие способно летать в 27 раз быстрее скорости звука, его невозможно перехватить", – говорится в статье.

Автор отмечает, что "Авангард" был в числе новых российских вооружений, которые представил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.

По мнению военных аналитиков, чьи комментарии приводятся в статье, "Авангард" имеет радиус действия более 6 000 километров. Ракета может нести обычную или ядерную боеголовку, напомнили эксперты.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт прокомментировал разработку в США "супер-пупер ракеты".