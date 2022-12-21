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РИА Новости

Москва начинает развертывать непобедимое оружие, пишут СМИ

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Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России
Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Newsweek: Россия развертывает непобедимое оружие

МОСКВА, 20 декабря/ Радио Sputnik. На вооружение российской армии принято непобедимое оружие, пишет издание Newsweek.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о заступлении на боевое дежурство второго полка со стратегическим ракетным комплексом "Авангард".

"Россия ввела в эксплуатацию еще одну смертоносную боевую систему "Авангард"… По заявлению российских властей, оружие способно летать в 27 раз быстрее скорости звука, его невозможно перехватить", – говорится в статье.

Автор отмечает, что "Авангард" был в числе новых российских вооружений, которые представил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.

По мнению военных аналитиков, чьи комментарии приводятся в статье, "Авангард" имеет радиус действия более 6 000 километров. Ракета может нести обычную или ядерную боеголовку, напомнили эксперты.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт прокомментировал разработку в США "супер-пупер ракеты".

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