Президент Финляндии сообщил о формировании нового пакета военной помощи для Украины

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Финляндия готовит к передаче Украине очередной, уже одиннадцатый пакет военной помощи, об этом сообщил президент страны Саули Ниинисте по итогам прошедшего в Риге саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Накануне в столице Латвии прошел саммит Объединенных экспедиционных сил, в котором приняли участие лидеры стран, в них входящих, а это Великобритания, Дания, Исландия, Литва и Латвия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Главной темой встречи стала Украина и поставки ей вооружений.

Финляндия объявила о подготовке к отправке очередного пакета военной помощи, но уже традиционно не стала объявлять, что конкретно туда войдет. Правда заявлено, что все соответствует запросам Киева. Финны, так как и итальянцы, секретят все свои поставки Киеву. На сегодняшний день известно, что Хельсинки поставили Киеву финские бронетранспортеры Sisu XA-180/185, минометы 120 KRH 92 калибра 120 мм, зенитные установки 23 ItK 61 (клон советских ЗСУ-23-2), а также боеприпасы, включая ручные гранаты. А поставок было десять и что в них еще находилось неизвестно.

Сегодня среди лидеров "Объединенных экспедиционных сил" (JEF) мы обсудили нашу непоколебимую поддержку Украины, а также пути улучшения безопасности в Северной Европе и регионе Балтийского моря

- заявил Ниинисте.

Ранее британский премьер Риши Сунак, также присутствовавший на саммите Объединенных экспедиционных сил, призвал страны Запада игнорировать призывы России к мирным переговорам по конфликту на Украине. В Лондоне считают, война должна закончится победой Киева, а не Москвы.