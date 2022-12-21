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Борисов рассказал о предложенной помощи американцев на МКС

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

США и американский экипаж Международной космической станции (МКС) предложили помощь в связи с разгерметизацией системы охлаждения российского корабля «Союз МС-22». Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Они проявили себя достойно, протянули руку помощи, но я надеюсь, что мы и сами справимся», — сказал он во время сеанса связи с российским сегментом МКС. Трансляцию ведет НАСА.

Также Борисов попросил российских космонавтов поблагодарить американских коллег на станции.

Ранее Борисов сообщил, что величина отверстия в приборно-агрегатном отсеке корабля составляет 0,8 миллиметра. По его словам, жизни космонавтов ничего не угрожает, а «Союз МС-22» находится в рабочем состоянии.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования, в результате чего выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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