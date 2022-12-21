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Военное обозрение

ВСУ опробовали в действии ракеты Marlet на базе британского ПЗРК Starstreak

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные опробовали в действии ракеты Marlet на базе британского ПЗРК Starstreak. Об успешном запуске отчитался советник главы МВД страны Антон Геращенко. В опубликованном видео говорится, что Marlet дает возможность украинским войскам построить «многоэшелонированную оборону неба», включающую в себя средства ближнего действия, такие как ПЗРК и ЗРК «Бук-М1-2», а также дальнего действия — С-300.

Геращенко подчеркнул, что ракеты Marlet до настоящего времени состояли на вооружении только двух армий — Великобритании и Индонезии. На видео, которое советник главы МВД разместил в своем телеграм-канале, не показано, какую именно цель поразили с помощью данной ракеты.

Несмотря на жесткий экономический кризис и урезание многих бюджетных расходов, правительство Риши Сунака не намерено экономить на военной помощи Киеву. В текущем году Лондон выделил Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, в следующем запланировано столько же. Последний транш на сумму 50 млн фунтов стерлингов включал в себя 125 зенитных орудий, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak предназначен для поражения низколетящих вертолётов и самолётов. После пуска и разгона ракеты до скорости более 3- Махов, происходит отделение трёх поражающих элементов, наводимых далее по принципу SACLOS. Дальность действия зенитного комплекса составляет до 6000 метров, ракета способна поражать воздушные цели на высоте до пяти километров.

Легкая многоцелевая ракета Marlet изначально должна была поступить на вооружение британской армии в 2013 году, но в ходе испытаний снаряд не подтвердил заявленные технические характеристики. После доработки серийный выпуск ракет был начат только в прошлом году, в настоящее время продолжаются испытания, которые должны закончиться в 2024 году. Сколько именно ПЗРК Starstreak и пока еще не совсем доведенных до ума ракет Marlet Великобритания передала Украине, неизвестно.

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Продукция
Бук-М1
С-300
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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