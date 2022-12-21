WSJ: готовность США к участию в конфликтах снизилась из-за помощи Украине

По данным издания, крупные поставки американских вооружений Киеву вкупе с неспособностью компаний быстро нарастить их производство ставят под угрозу "арсенал демократии"

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Готовность американских вооруженных сил к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. С такой оценкой выступили обозреватели газеты The Wall Street Journal Стейси Петтиджон и Ханна Деннис в статье, опубликованной в понедельник.

По их мнению, крупные поставки Украине американских вооружений вкупе с неспособностью компаний быстро нарастить их производство ставят под угрозу "арсенал демократии". Как отмечают авторы, восполнение запасов зенитных ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin на американских складах может занять годы.

Конфликт на Украине "проявил то, в каких объемах США выполняют свои международные обязательства, а также нынешнюю ограниченность индустрии", считают обозреватели The Wall Street Journal. "Вашингтон направил Киеву помощь в сфере безопасности более чем на $19 млрд, в том числе тысячи ракет и снарядов большой дальности и миллионы патронов со складов Пентагона", - отмечают авторы. По их словам, это привело "к истощению американских запасов и снизило готовность американских вооруженных сил к войне".

В конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более $19 млрд в виде помощи в сфере безопасности и почти $15 млрд в виде прямой экономической и гуманитарной помощи. Всего, по его словам, страны НАТО и их партнеры поставили Киеву оружие и военную технику на $40 млрд.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.