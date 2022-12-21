ВМС Индии приняли на вооружение второй эсминец класса "Проект-15B"

ЦАМТО, 20 декабря. Минобороны Индии 18 декабря сообщило о состоявшейся на верфи в Мумбае церемонии принятия на вооружение ВМС Индии второго эсминца УРО класса "Вишакхапатнам" ("Проект-15B"), (D67) "Мормугао".

В мероприятии принял участие министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Эсминец "Мормугао" был построен на предприятии судостроительной компании Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбае по проекту, разработанному Директоратом проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design – DND). Корабль был передан ВМС Индии 24 ноября 2021 года (почти за 3 месяца ранее указанного в контракте срока). Его испытания начались 19 декабря 2021 года. Как планируется, эсминец войдет в состав флота Западного командования ВМС Индии.

Как заявлено, объем национального контента в конструкции корабля составляет около 75%. Выступавшие в ходе церемонии официальные лица обращали внимание на большие успехи, достигнутые Индией в проектировании и строительстве военных кораблей в течение последнего десятилетия, а также приверженность властей страны поддержке усилий по превращению Индии в глобальный центр судостроения.

Как сообщал ЦАМТО, Комитет правительства Индии по безопасности одобрил проект строительства четырех малозаметных эсминцев в рамках программы "Проект-15B" в декабре 2010 года. Контракт на их поставку ВМС Индии был подписан 28 января 2011 года. Стоимость заказа составила 293,4 млрд. инд. рупий (4,89 млрд. долл.).

Церемония спуска на воду головного корабля серии, получившего наименование "Вишакхапатнам", состоялась 20 апреля 2015 года. Эсминец был передан ВМС Индии 28 октября 2021 года и вошел в боевой состав флота в ноябре 2021 года.

Закладка киля второго эсминца серии, "Мормугао" (Mormugao), состоялась в июне 2015 года, церемония спуска на воду – 17 сентября 2016 года.

Третий корабль серии, Имфал" (Imphal), был спущен на воду 20 апреля 2019 года, четвертый, "Сурат", – 17 мая 2022 года. Планируется, что "Имфал" будет принят на вооружение в 2023 году. Полностью проект планируется завершить к 2024 году.

Эсминцы класса "Вишакхапатнам" являются развитием эскадренного миноносца "Проект-15A", первый из которых, "Калькутта", был принят на вооружение в августе 2014 года. Ключевыми отличиями нового корабля от эсминцев "Проект-15A" являются перенос ГАС в носовую часть; измененный с целью снижения радиолокационной заметности проект мачты, на которой размещена основная РЛС. Другие изменения включают улучшенный для обеспечения малозаметности корпус и безрельсовую систему буксировки вертолета в ангар.

Длина эсминца "Проект-15B" составляет 163,9 м, наибольшая ширина – 17,7 м, водоизмещение – 7400 т. Силовая установка типа COGAG с четырьмя газотурбинными двигателями ДТ-59 позволяет развивать скорость более 30 узлов. Дальность хода – 4500 морских миль на скорости 18 узлов. Экипаж корабля – 360 человек, включая 50 офицеров.

Эсминец оборудован многофункциональной РЛС EL/M-2248 E/F-диапазона израильской компании Elta, РЛС контроля воздушного пространства RAWL-02 Mk.3 (LW08) D-диапазона, РЛС SCANTER 6002 I-диапазона компании Terma, ГАС HUMSA-NG. Корабль вооружен 76-мм АУ Super Rapid Oto Melara, четырьмя 30-мм ЗАК AK-630M, ПУ с 16 противокорабельными крылатыми ракетами "Брамос" российско-индийской разработки, 32 ЗУР "Барак-8"/"Барак-ER", бомбометными установками РБУ-6000 "Смерч-2", 4 торпедными аппаратами с 533-мм торпедами. На борту могут размещаться два вертолета "СиКинг".